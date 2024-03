A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök március 15-e alkalmából Dr. Turiné dr. Bokory Erzsébet csornai fogszakorvosnak. A kitüntetett ma vette át az elismerést az Igazságügyi Minisztériumban dr. Tuzson Bence igazságügyi minisztertől.

A több mint négy évtizedes, a térség gyermekfogászati ellátása érdekében nagy tapasztalattal és elkötelezetten végzett szakmai munkája elismeréseként kapta meg a kitüntetést.

Dr. Bokory Erzsébet Beledben született, ahol édesapja állatorvosként dolgozott. 1956-os szerepvállalása miatt azonban büntetésből áthelyezték Kónyba, így a családnak is át kellett oda költöznie. Dr. Bokory Erzsébet általános iskolai tanulmányait Kónyban végezte, majd ezt követően a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett. Innen a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi karára felvételizett, dacára azonban a kitűnő eredményeinek, édesapja ’56-os múltja miatt csak harmadszorra vették fel, akkor is csak a fogorvosi karra.

Dr. Bokory Erzsébet a diploma megszerzése után a csornai Margit Kórházban kezdte meg fogorvosi pályafutását, a járóbeteg szakrendelések átszervezését követően kiválva a Kórház kötelékéből Csorna Város Önkormányzatának megbízásából a lakosság fogszakorvosi ellátását végzi, immáron nyugdíjasként, ez az első munkahelye 1978. augusztus 1. óta. Az egész Rábaközben elismert fogorvosként tartják számon, hiszen a csornai lakosokon kívül a környékbeli betegeket is 45 éven keresztül ellátta. A kórházban vezető főorvosként tevékenykedett, a fogorvosok vezetőjeként építette és fejlesztette a település és a környék egészségügyi ellátását. Hosszú éveken keresztül a megyei orvosi kamarában is vezető tisztséget töltött be.

Dr. Turiné Dr. Bokory Erzsébet házas, két felnőtt fia és két unokája van, férje szintén már nyugdíjas éveit tölti.