A könyv egy különös „utazást” mutat be Oceane szemén keresztül, aki egy otthonát soha el nem hagyó nő. Az író elmondta, hogy már 20 éve – a mű megírásakor – is lehetséges volt Londonban úgy élni, hogy a lakásból az embernek a lábát sem volt kellett kitennie. A futárszolgálatok már akkor is örömmel vitték házhoz a tejet, a kenyeret, de még a fogkrémet is. A mai fiatalok számára a regény jelentősége a Covid pandémia kitörése és lefolyása alatt növekedett, amikor az embereknek otthon kellett maradniuk és szociális kapcsolataik megélését vissza kellett szorítaniuk.

Ennek következtében a fiatal generáció hozzászokott az otthonléthez és már nem is igényli feltétlen a társas életet. A párkeresés is áttevődött az online térbe, ahol egy jobbra húzással kiválaszthatjuk rövid- vagy hosszú távú partnerünk. Ennek következtében rengeteg étterem, szórakozóhely és színház zár be Londonban, ugyanis szolgáltatásaik iránt egyre csökken az érdeklődés. Az író kifejtette, hogy amint idősödik, saját magán is észreveszi, hogy kevésbé igényli a nyüzsgő szociális életet, így akár azonosulni is tudna Oceane személyiségével, azonban a könyv már 20 évvel ezelőtt íródott. Tibor Fischer elmondta, mit gondol a regényírás fortélyairól, a kreativitásról és az inspirációról. Álláspontja szerint a könyv értelmezése mindig az olvasó feladata, nem szabad tálcán kínálni a „megoldást” a közönségnek. Gyakori hibája az íróknak, hogy egy-egy megírt történethez túlzott mértékben ragaszkodnak, pedig egy könyv onnantól, hogy kiadásra került, már saját útját járja és az író nem tudja befolyásolni, hogy azt miképpen fogadja az olvasóközönség.

