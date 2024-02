A Betegek Világnapja egybeesik a Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapjával. Ez alkalomból az Egyház háláját és elismerését fejezi ki mindazoknak, akik életüket szentelték a betegek, szenvedők gyógyításának. A Soproni Gyógyközpont Kórházkápolnájában tartott szentmisén részt vett dr. Molnár Sándor, a Soproni Gyógyközpont főigazgatója, valamint jelen voltak a kórház munkatársai és a kápolna önkéntesei is. A Kórházkápolnában tartott szertartáson közös imádságot mondtak a kórházban ápolt betegek gyógyulásáért és az elhunytak lelki üdvéért is.

Varga György kórházlelkész prédikációjában hangsúlyozta, a betegek gyógyítása és lelkük ápolása egyaránt kegyelmi állapot. Arra buzdította az egészségügyi dolgozókat, hogy továbbra is forduljanak együttérzéssel betegeik felé, hallgassák meg panaszaikat, segítsék leküzdeni a kiszolgáltatottság érzését, a testi tünetek mellett enyhítsék lelki fájdalmukat. György atya megköszönte az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját, szakértelemmel végzett szolgálatát is. A betegeket pedig arra kérte a kórházlelkész, hogy gyógyulásukat követően se feledkezzenek meg az őket segítő orvosokról, ápolókról. Hivatásukban megerősíthetik őket, ha elégedettségüket, a kórházban szerzett pozitív tapasztalataikat másokkal is megosztják.

A Soproni Gyógyközpontban a hétköznapokban is folyamatosan biztosított a lehetőség a közös imádságra, György atya kórházlelkészi szolgálatát nem csak a kápolnában, hanem a kórtermekben is gyakorolja. Lelki vezetője és támasza a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak.