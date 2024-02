Az enesei Tukszár- Szakáts Dóra és Tukszár György első kislányukkal, Hangával. A decemberben született Lucával itt még várandós az édesanya.

December 13-án látta meg a napvilágot Enesén, intézeten kívüli szülés keretei között Tukszár Luca. Édesanyja, Tukszár-Szakáts Dóra 34 éves, édesapja, Tukszár György 33 éves. Első kislányuk, Hanga 2020-ban született. – Luca a várandósság 39. hetében jött világra, és pont a névnapjára esik a születésnapja. A várandósság és a szülés is problémamentes volt – osztotta meg lapunkkal az édesanya. Tukszár Luca egyike volt annak a majdnem hétezer kisbabának, akikkel gyarapodott tavaly Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom a KSH most közzétett adatai szerint. Ezek alapján egyaránt csökkent a születések és az elhunytak száma tavaly régiónkban, de a halálozások száma jobban visszaesett. Az előzetes adatok szerint Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban 6800 új életet köszönthettünk, elhunytak 9600-an.

Tavaly a KSH előzetes adatai szerint Győr-Moson-Sopronban kereken 4300-an születtek, 5500-an haltak meg, míg Komárom-Esztergomban ugyanezek a számok 2500 és 4100. (Visszatekintés az elmúlt évekre a táblázatban található.)

Nyáron egy kicsivel többen születnek

A született babák száma némileg kevesebb mindkét vármegyében, mint egy évvel korábban, de Győr-Moson-Sopronban például több, mint a 2010-es évek végén. A halálozások száma a pandémia évei, 2020 és 2021 után kezdett el csökkenni, mostanra visszaállt a 2018-as szintre. A legtöbben az év első és utolsó negyedévében halnak meg, míg nyáron valamivel többen születnek, de a különbségek elenyészőek. Megkérdeztük Győr, Sopron és Mosonmagyar­óvár önkormányzatát erről a két adatról. Hozzá kell tennünk, hogy sokan nem a bejelentett lakcímük szerinti kórházban adnak életet gyermeküknek. Lássuk a részleteket.

Győrben háromezer feletti baba

– A győri születések száma egy kis visszaesés után ismét nőtt. Tavaly 3119 baba született a város közigazgatási területén belül, az elhunytak száma 2449 – tájékoztatta lapunkat Kissné Pápai Andrea anyakönyvvezető. Tavaly­előtt 3027-en születtek, vagyis látható volt némi emelkedés, hiszen 2019-ben még csak 2705 baba jött a világra, majd 2020-ban 3117, aztán 2021-ben 3340. Tegyük hozzá, hogy a hetvenes évek derekáig rendre 3500 körüli gyermek született a városban, majd az 1977-es 3401-et követően folyamatosan csökkent a számuk. A mélypont az 1999-es 2179 volt, azután kúszott újra háromezer fölé. Sajnos a halál- esetek száma is egyre nőtt: míg 1974-ben 1577 volt, a 2010-es évek második felére már háromezer közelébe jutott. A magasabb számokban bizonyára az is közrejátszik, hogy a város népessége is növekszik. A halálozások számai az elmúlt években: 2022-ben 2595, 2021-ben 3054, 2020-ban 2970 elhunyt volt, 2019-ben 2327.

Mosonmagyaróvár és Sopron: csökkenő halálozás

A mosonmagyaróvári önkormányzatnál 2022-ben 628, tavaly pedig 440 gyermek születését anyakönyvezték. Fontos megjegyezni, hogy ők nem feltétlenül mosonmagyaróvári lakosok, hanem azok a gyermekek, akik a városban születtek, és emiatt az anyakönyvezésük is Mosonmagyaróváron történt. – Két éve 660, egy éve 530 halálesetet rögzítettünk, így az adatok csökkenő tendenciát mutatnak – tette hozzá Mayer Krisztián, a mosonmagyar­óvári hivatal igazgatási osztály­vezetője.

Sopronban 2023-ban 829 gyermek született, közölte az önkormányzat. Míg 2022-ben 933, 2021-ben 961 baba látott napvilágot a soproni kórházban, addig a 2010-es években 850 körül alakult a születésszám. 2016-ban volt egy kiugrás 910 szüléssel, ezen belül 14 ikerrel, abban az évben 924 csecsemőt segítettek világra az intézményben. A felfelé ívelő trend azonban 2020-ra megtört, akkor 860 gyermek született. Míg tavaly­előtt 1079, tavaly 968 halálesetet rögzített a soproni hivatal.