Biztos, hogy mindannyiunkkal történnek olyan dolgok, amiknek nem szabadott volna megtörténnie. De ne hagyjuk, hogy a gonosz lélek legyőzzön bennünket! Akár önmagunknak is, de a szentgyónásban is adnak nekünk penitenciát. Azt látom, ha valaki időt és energiát a bűnbánatba be tud fektetni, úgy mindig élet fakad. Legegyszerűbb dolog egymásnak hátat fordítani. Adja az Isten, hogy a szent időt, a bűnbánat szent idejét kihasználva, kapcsolatainkat Istennel, egymással rendezni tudjuk!