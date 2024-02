A Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők fontosnak érezték, hogy rendet tegyenek a Duna-parton, mert a legutóbbi árhullám sok szemetet hagyott a környéken. Az Erasmus+ támogatásával megvalósuló KÖSZ, hogy újrahasznosítod! projekt keretében megtartott szemétszedéshez sokan csatlakoztak, köztük Vajda Bence és Kreft-Horváth Loránd alpolgármesterek, valamint Turi Ádám, az Ifjúsági Tanácsadó Testület elnöke.

A szemétszedést követően az összegyűjtött hulladékot szét is válogatták, és előkészítették az újrahasznosításra. Fotó: KÖSZ Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők Facebook oldala

A résztvevők a Bocska-tónál található vasúti átjáró gát felőli oldalán találkoztak, ahol először Fehérvári Dávid, a KÖSZ elnöke, majd Molnár Attila polgármester köszöntötte a csatlakozókat. Az eseményen részt vettek a Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, a Koppánymonostori Általános Iskola és a Szőnyi Bozsik József Általános Iskola diákjai, akik pluszpontot kaptak a részvételükért a II. Fenntarthatósági Iskolai Kupában.

A KÖSZ ugyanennek az erasmusos projektnek a keretében műanyag kupakokat, joghurtos poharakat, tusfürdő flakonokat is gyűjt, hiszen ezeket lehetőségük van újrahasznosítani és hasznos tárgyakat, könyvjelzőket, vonalzókat, vagy éppen virágcserepeket is készíthetnek belőle. Arra kérik a komáromiakat, adományozzanak nekik minél többet az fent felsorolt tárgyakból. Emellett egy olyan mosógépre is szükségük lenne az újrahasznosításhoz, amely már nem szolgál a háztartásban, de még működőképes, ezzel szeretnék ugyanis megtisztítani az összegyűjtött műanyagokat. Szívesen fogadnak feleslegessé vált sportzsákokat, valamint fém/műanyag poharakat is, amelyeket rendezvényeik során tudnak használni, így ugyanis nem kellene újakat beszerezniük ezekből.

Tavasszal ismét készülnek szemétszedési akcióra, de addig is folytatódik a környezetvédelmi munka. A helyi iskolákban a következő időszakban komposztálásról szóló előadásokat tartanak majd. Aki azonban addig szívesen tenne a környezetéért, az megteheti szombaton, ekkor lesz ugyanis a mára már hagyományosnak mondható kórházkert takarítás, amely 9 órakor veszi kezdetét a Selye János Kórház parkjában.

Műanyag palackok, üvegek és ruhák is szennyezik a környezetet

Három óra alatt hatvannégy zsák szemét gyűlt össze. A hulladék legnagyobb részét műanyag fóliák, alu fémek, üvegek és műanyag palackok tették ki, de volt fémdoboz, hungarocell, veszélyes hulladék, és tetra pakk is bőven a fellelt szemét között. Emellett ruhákat, cipőket is találtak az önkéntesek a munka során. Így egy két és fél kilométeres szakaszt sikerült kitakarítaniuk ez alkalommal.