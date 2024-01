Dobi István, a SZAKSZ elnöke nyílt levelet intézett Lázár János Építési és Közlekedési miniszterhez, amelyben jelezte, hogy vasárnap, a jelmezes főpróbának” tekintett, úgymond figyelmeztető sztrájk mintegy 4000 járat kimaradásával járt, ám a hétfőn 26 000 járat maradhat ki. Ezért a megállapodást sürgette.

A közösségi oldalakon vasárnap már több Győr környéki autós felajánlotta, hogy a bizonytalan közlekedési helyzet miatt, szívesen elvisz magával utasokat. Gönyűn az első felajánlást hamar többen is követték, hogy mindenki biztonságosan érhessen be a munkába. Más közösségi oldalakon arról is beszámoltak, hogy hajnalban három kimaradó járat lett volna a lakóhelyük és a munkahelyük között, ám mindhárom probléma nélkül közlekedett, mindenki odaért a munkahelyre.