Tíz éve város Lébény, ezt tortával is megünnepelték. Fotó: Kisalföld-archív, Kerekes István

A tavalyi év legégetőbb témája a Karolina Kórház sorsa volt: március elsejétől változott több ellátás, például csak hétfőtől péntekig lehetett szülni az intézményben. Közben ez a jelentős lakossági felháborodás, aláírásgyűjtés és politikai háttérmunka következtében változott, több ellátást sikerült újból indítani. Az intézmény jövőjével idén is foglalkozunk!

2023 első szórakoztató rendezvényének Kimle adott otthont: a VI. Vill-Ant Kimlei Kolbásztöltő és Pálinkafogó Versenyen keresték a legfinomabb kolbászok mellett a legjobb párlatokat is. Levélen 21 csapat versengett töpörtyűsütésben, de a zsírt is díjazták.

A rendezvények sorát a kimlei kolbásztöltő és pálinkafogó verseny nyitotta. Fotó: Kisalföld-archív, Kerekes István

A X. Kolbásztöltő Verseny és Fesztiválon rekordszámú csapat vett részt: a szakértő zsűri 48 húsos finomságot kóstolhatott végig, de 47 pálinka is „összemérte” magát.

A XX. Motherson Szigetköz Félmaratonon közel nyolcszázan húztak futócipőt. Népszerű volt Lébényben a Tüdőlebeny nevű verseny is, a település várossá válásának tizedik évét is méltón ünnepelte.

Brazíliától Kínáig negyven ország képviseltette magát az áprilisban szervezett mosonmagyaróvári makettkiállításon, mely Európa legnagyobbjai közé tartozik. A huszonötödik jubileumi évfordulóra rekordszámú alkotás érkezett: 875 makettező 3025 munkát nyújtott be a rangos megmérettetésre.

Tavaly megtartották a Szent István Napokat is, a mosonmagyaróvári adventnek szintén a vár adott otthont. 2023-ban háromszor szervezte meg a Flesch-központ a Gurul a város programot, alkalmanként több százan pattantak kerékpárra.

A Gurul a város 2023-ban is több mozogni vágyót hívott kerékpározni. Fotó: Kisalföld-archív, Kerekes István

Virilistaesten köszöntötték Mosonmagyaróvár legnagyobb adófizető vállalkozásait. A felszólaló cégvezetők többsége arról számolt be, hogy meg- érezték a pandémia és az energiaválság hatásait, ám bíznak a jövőben, zömüknél jelentős, milliárdos fejlesztések zajlanak.

Több vállalkozáshoz is ellátogattunk az év folyamán. Így az Óvártej Zrt.-hez, ahol Carlo Volpe cégvezető kiemelte: „Nehéz időszakban vagyunk, amikor sok a bizonytalanság. Ugyanakkor bízunk a jövőben, ezért is fejlesztünk öt és fél milliárd értékben.”

A Széchenyi-egyetem magyaróvári karának épületeit is sorra újítják fel: átadták az Okosfarmot, látogatóközponttal és könyvtárral gazdagodtak. A legnagyobb iskolafejlesztés a piarista gimnáziumnál kezdődött meg: nyolc tanteremmel bővülnek, a munkálatok jelenleg is zajlanak.

Beszámoltunk arról is, hogy a mosonmagyaróvári származású dr. Horváth Ákos a törökországi földrengés másnapján már az egyik leginkább érintett településen, Hatayban segítette az életmentést a csapat egyedüli doktoraként.

Dr. Bodnár Mária Pro Urbe díjas. Fotó: Kisalföld-archív, Kerekes István

Nagyon sok szép összefogás is történt: így az ásványrárói Tamás Léna és a jánossomorjai Lelkes Anabella gyógyulásáért is, de 2023-ban is sokan álltak a Hospice Ház mellé.

Kimlén találták meg hazánkban először az ázsiai lódarazsat, s nem sokkal utána sikerült rábukkanni a fészkére is.

Mosonmagyaróváron Varga Bencét, a Mosonyi Mihály Zeneiskola igazgatóját, ütőhangszeres tanárát jutalmazták a Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért díjjal. A Vitos testvéreké lett a város sportdíja a sportgála keretében, ahol jutalmazták Mosonmagyaróvár legjobb sportolóit. Díszközgyűlésen Pro Urbe díjjal tüntették ki dr. Bodnár Máriát, a megye első Hospice Házának megálmodóját: a város legrangosabb díjával belgyógyász, hematológus, klinikai onkológus munkáját jutalmazták.