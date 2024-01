Kovács Erik kérdésre válaszolva elmondta, hogy nagyon fontos lenne a világ országai által kitűzött klímacélok betartása és a mitigáció (az üvegházhatású gázok légkörbe jutásának a visszafogása) fokozása. A szakértő véleménye szerint a fő probléma, hogy a világ négy legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátó országa, az Amerikai Egyesült Államok, Kína, India és Oroszország semmit nem tart be azokból a megállapodásokból, melyeket az egyes országok és nemzetközi szervezetek klímacélként a globális éghajlatváltozás mérséklése céljából megfogalmaznak.

Ezzel szemben a kisebb kibocsátó országok rendre a megállapodásoknak megfelelően szervezik társadalmi-gazdasági életüket. Az Északi-sark tekintetében Kovács Erik kifejtette, hogy amennyiben megmarad a mostani, gyorsuló melegedési tendencia, 2040–50-től 10 évente 1, 2070-től pedig 10 évente 8 olyan nyár lesz, amikor jégmentessé válhat a Jeges-tenger, mely természetesen a nagy légköri folyamatokból adódóan a Föld más régióira is erőteljes hatást fog gyakorolni.

Magyarország és a Kárpát-medence éghajlati szempontból a Föld egyik legérzékenyebb régiója, ahol találkoznak a kontinentális, a mediterrán és óceáni légtömegek, melyek állandó egyensúlyának megváltozása alapvetően befolyásolhatja hazánk éghajlati paramétereit, ezáltal időjárási jelenségeit. A szakértő elmondta, hogy a kutatások alátámasztják, hogy a Kárpát-medence éghajlatát a csapadékos, enyhe tél, a forró, száraz nyár és a heves viharok sűrűsödése fogja meghatározni. E tekintetben is megjegyezte, hogy az egyén és az ország szempontjából is a legmegfelelőbb a helyes alkalmazkodási stratégiák felállítása és az időben távolabbi, lehetséges változások megelőzésének elősegítése.

A MOSAiC Expedíció (Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) volt a történelem legnagyobb sarkvidéki expedíciója: 2019 őszén az Alfred Wegener Intézet, Helmholtz Sark- és Tengerkutatási Központ (AWI) német kutatóhajója, a Polarstern egy éven át a jégtáblába fagyva sodródott az Északi-sarkon. Az expedíció nemzetközi csapata, amely 20 ország több mint 80 intézményének kutatóiból állt, példátlan részletességgel rögzítette a sarkvidéken folytatott méréseket.

Kutatásuk középpontjában a légkör, a tengeri jég és a hótakaró, az óceán, az ökoszisztéma és a biogeokémiai folyamatok állnak a rendkívül gyorsan változó sarkvidéken. Az INTO THE ICE fotókiállítás megtekintése során a látogatóknak lehetőségük nyílik Esther Horváth fotós szemével megtapasztalni a MOSAiC Expedíció folyamatát. A fotókiállítás ingyenesen látogatható 2024. január 31-ig az MCC győri képzési központjában.

