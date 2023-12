Balog Sándor pirotechnikus győri árusító helye előtt is sokan sorakoztak, a táblákon színes és már csomagolásukban is látványos tűzijátékok közül válogathattak az érdeklődők.

– Évről-évre emelkednek az árak, ez elsősorban a szigorú szabályozásnak és a hatósági követelmények miatt. A kereslet terén azonban nem tapasztalunk csökkenést. A vásárlók általában 10-15 ezer forint között költenek, de rendkívül széles skálán mozognak a vásárlások. A legtöbben inkább több kisebb terméket vásárolnak egy nagy helyett. Különösen népszerűek a gyerek csomagok, amiket könnyű kezelni és szülői felügyelettel biztonságosan használhatók. A fiataloknak szán összeállítások mellet keresettek még a szökőkutak is.

– Új termékek a kisebb föld közeli eszközök, amik szikrákat, pici ufókat és görögtüzeket generálnak – mondta el Balog Sándor, aki azt is hozzátette korlátozott mennyiségű tűzijátékot tárolhatnak csak egyszerre így nem ritka, hogy nap közben kifogynak egy-egy típusból. – Sokan már előre felkészültek és a neten előre megrendelték a kívánt eszközöket és most már csak átvenni jönnek. Ezzel pénzt is spórolnak és biztosak lehetnek benne, hogy be tudják szerezni az adott terméket.

A kínálatban a 300 forintos gyerekeknek való játékoktól a 35-40 ezer forintos komoly telepekig mindenki megtalálhatja a magának valót.

Borbély Barbara és Veres István minden évben vesznek néhány rakétát, de már jelentősen kevesebbet, mint korábban.

Fotó: Csapó Balázs

– Saját magunknak szoktunk venni, de egyre kevesebbet. Csak ilyenkor Szilveszterkor lövünk fel néhány rakétát a hangulat kedvéért - felelte kérdésünkre Borbély Barbara és Veres István.

Szilassi Szilvia Orosházáról érkezett Sopronba és immár öt éve dolgozik pirotechnikusként. Elmondta, hogy ahhoz, hogy a pirotechnikai eszközöket árulhassák megannyi jogszabálynak kell megfelelniük. Kizárólag zárt konténerből árulhatják a szilveszteri kellékeket és feltétel az is, hogy az árusítóhelyen jelen legyen egy képzett pirotechnikus, aki elmondja a vásárlóknak a tűzijátékok használatával kapcsolatos előírásokat. Többfajta tűzijátékot árulnak, különböző árkategóriában. - Telepekből körülbelül ötven féléből választhatnak az érdeklődők, rakétából öt-hat, a gyerekjátékokból pedig húsz-harminc féle van jelenleg is készleten. Természetesen korosztályonként le van bontva, hogy melyiket ki és milyen feltételekkel használhatja - emelte ki a szakember. Hozzátette, hogy a szokások nem változtak az elmúlt években, minden általuk forgalmazott termékre nagy a kereslet.

Bujtás Szabolcs és gyermekei Zsombor és Levente, szintén minden évben bevásárol a telepekből, illetve rakétákból. Több félét vesznek, amelyeket otthon, családi körben lőnek fel éjszaka, így búcsúztatva az óévet és megünnepelve az újat.

Fotó: Szalay Károly

A fel nem használt eszközöket január 5-ig lehet leadni az eladóknál, de fontos tudni, hogy a vásárlás összegét ilyenkor nem kapják vissza a vevők.

December 31-én, vasárnap 23 órától a mosonmagyaróvári önkormányzat és a Flesch Károly Nonprofit Kft. megrendezi a hagyományos városi szabadtéri szilveszteri ünnepségét. A jó hangulatról a Koktél Zenekar gondoskodik, hajnali 2 óráig. Elbúcsúztatják az óévet és Tűzijátékkal köszöntik az új esztendőt.

Az új évet együtt várják a jánossomorjaiak is: a városközpontban az Uszoda közben gyűlnek össze fűtött sátorral, meleg italokkal, tűzijátékkal és bulizenékkel! Két DJ is felel a vendégek jókedvéért, mégpedig két mester: Czapári István uszodamester és Lőrincz György polgármester.