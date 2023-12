A 900-as jelzésű járatok minden szombat, vasárnap és ünnepnap hajnalán, az utolsó Budapestről érkező S10-es személyvonathoz csatlakozva szállították az utasokat először csupán Győrújbarátig, majd 2020. május 16-tól kezdődően már egészen Győrasszonyfáig.

A járatok úgynevezett integrált jelleggel közlekedtek, ami azt jelenti, hogy Győr legnépesebb részeit is érintették, így a városi utasok is igénybe vehették a szolgáltatást helyi utazásra, de a déli agglomerációban élők más településekre is eljuthattak.

A Volánbusz honlapja szerint 2024-től újra változik a járatok útvonala és menetrendje. A változás lényege az, hogy a járatok Győr közigazgatási határát ezentúl nem hagyják el: a Győrasszonyfáig közlekedő utolsó Bagolybusz december 31. hajnalán indult az autóbusz-állomásról. Az Újév beköszöntekor Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus koncertje után január 1-jén 1:15-kor 7 vonalon indulnak rendkívüli éjszakai járatok Győr valamennyi városrésze felé (901, 907, 911, 917, 921, 922, 931 jelzéssel, részletes menetrendjük itt olvasható). Január 6-án hajnaltól kezdődően pedig a korábbihoz hasonló menetrend szerint, de már csak Ménfőcsanakig járnak a 900-as jelzésű autóbuszok minden szombatra, vasárnapra és ünnepnapra virradó éjszakán.

A 900-as vonal januártól érvényes új menetrendje a Volánbusz honlapján már megtekinthető. Látható, hogy az autóbusz az eddigiekhez hasonlóan a Budapest, Déli pályaudvarról 23:25-kor induló, Győrbe 1:13-kor érkező S10-es személyvonathoz csatlakozik, és 1:18-kor indul az Eszperantó úti megállóhelyről. Fontos változás, hogy ezt követően viszont több helyen áll meg, így a Belváros keleti részén is lehetőség lesz fel- és leszállásra, valamint a Szövetség utca környékén élők is használhatják a szolgáltatást. Ami talán a legfontosabb győri változás: a Honvéd liget érintése után az autóbusz nem megy be újra a helyközi autóbusz-állomásra (jelenleg 1:33-kor is felszállhatnak az állomás 10-es kocsiállásán a déli irányba utazók), hanem a Nádor aluljárón keresztül folytatja megszokott útját a Tihanyi Árpád út, Marcalváros, majd Ménfőcsanak felé. Mivel a járat Győrújbarátot már nem fogja érinteni, az autóbusz az Aba Sámuel útnál jobbra fordul, és a Mediterrán lakóparknál is megáll, végállomása pedig a 83-as főút gyirmóti elágazásánál lesz.

Innen 1:50-kor indul visszafelé, Marcalvároson és az Ifjúság körúton keresztül egészen az Ipar utcai Volán-telepig lehet majd utazni vele.

Ugyan a Volánbusz közleményében nem adott magyarázatot a módosításra, az éjszakai járat rendszeres utasai szerint az állhat a háttérben, hogy a legtöbb utas Győr határán belül közlekedett, az autóbusz a további mintegy 30 km-t már jóval gyengébb kihasználtsággal tette meg. Győrön belül viszont szinte minden hétvégi éjszakán összegyűlt kb. 20 utas, akik ezzel a járattal biztonságosan juthattak haza. Ezért örömteli, hogy a város Önkormányzata nem hagyta teljesen megszűnni ezt a fontos szolgáltatást, hanem biztosította pótlását legalább a város határain belül. (Megjegyezzük, a győri éjszakai autóbusz-közlekedés fejlesztése a nemrég lezárult közlekedésfejlesztési projektekben is fontos elemként jelenik meg, ahogyan erről Fendt Tamás, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. divízió menedzsere nemrég beszámolt a GyőrPlusz TV híradójában 2:10-nél.)

A menetrendet tanulmányozva észrevehetünk még egy finomítást: eddig a Budapestről érkező vonat késése esetén elvileg 30 percet várt az autóbusz az átszállók érdekében, de a megkérdezett utasok közül többen arról számoltak be, hogy ez a bevárás a valóságban nem mindig valósult meg, másrészről a legtöbb utas nem is a vonatról szállt át, hanem Győr belvárosából indult hazafelé, számukra a hosszabb várakozás hátrányos is lett volna. Az új menetrend szerint az autóbusz legfeljebb 10 percig vár a vonatra.

A 900-as éjszakai járat változása mellett néhány további kisebb korrekcióról is tájékoztat a Volánbusz honlapja, amelyek a 8, 8Y, 18 vonalakat érintik. Fontos információ a munkanapokon este Likócs felé utazóknak, hogy a 18:45-kor és 19:25-kor a Munkácsy Mihály utcából induló 8Y járatok helyett januártól a Révai Miklós utcából indulnak 8-as járatok Likócsra. Az utazási lehetőség tehát biztosított marad, viszont a városközpontban felszállóknak ebben a két időpontban nem a Honvéd ligeti, hanem a Városháza melletti megállóban kell majd várakozniuk! A 8-18 vonalcsoport új menetrendje szintén megtekinthető már a Volánbusz honlapján.