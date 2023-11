Az Audi közleménye: "Németh Sándor, az Audi Hungaria Független Szakszervezet (AHFSZ) elnöke a mai napon tájékoztatta a vállalat vezetését arról, hogy ma a rendőrség őrizetbe vette az Audi Hungaria Független Szakszervezet két vezető tisztségviselőjét. Továbbá tájékoztatást adott arról, hogy a hatóság további nyomozati cselekményeket folytat a szakszervezet vállalat területén található irodáiban" - közölte az Audi Hungaria külső kommunikációért felelős munkatársa lapunkkal.

Korábban írtuk - Éppen csak elkezdődött az elnöki köszöntővel az Audi Hungária Független Szakszervezet bizalmi értekezlete csütörtök reggel, amikor a rendőrök bilincsben vittek el két elnökségi tagot a rendezvényről. Eddig közokirat-hamisítás gyanújáról lehetett tudni, a Telex most úgy értesült, hogy a feljelentésben – amelynek alapján a nyomozás indult – hűtlen kezelés gyanúja is szerepelt - írta a Magyar Nemzet csütörtöki cikkében.

A Magyar Nemzet cikke megjegyezte, drámai fordulatot vett az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) két vezetője ellen indult rendőrségi nyomozás. A szakszervezet eddig az évente-kétévente esedékes bértárgyalások apropóján került a hírekbe, idén nyáron azonban merőben más összefüggésben írt róluk a sajtó. Híre ment, és ezt később a rendőrség is megerősítette, hogy közokirat-hamisítás gyanúja miatt nyomozás indult az AHFSZ ellen.

Két pénzügyi beszámoló áll a háttérben:

A 2020-as beszámolót kétszer adták le. Először 2021. május 29-én, ebben 92,6 millió forint veszteséget mutatott az adózott eredmény. A szeptember 27-én beadott módosított beszámolóban viszont már 93 ezer forint nyereség állt. Született magyarázat a csaknem 93 milliós különbségre: az „anyagjellegű kiadások” összegét csökkentették 92,7 millióval.

A 2021-es évre vonatkozó beszámolókból ugyanakkor már három változatot adtak le, az eredeti verziót kétszer is módosították. A 2022. június 1-jén benyújtott első beszámolóban 366,5 milliós veszteség szerepelt az „adózott eredmény” rovatban. A három hónappal később, szeptember 27-én beérkezett második jelentésben már 234,2 millió veszteség, a november 6-i harmadik korrekció után 233 millió mínusz szerepelt ugyanezen a soron. A különbség az első és a harmadik beszámoló között itt is jelentős: 130 millió forint.

Mindez bizonnyal ez áll a most történtek hátterében, de kérdés, hogy továbbra is közokirat-hamisítás-e a gyanú, mert már hűtlen kezelésről is hallani.

Németh Miklós győri ügyvéd képviseli azt az elnökségi tagot és a két bizalmit, akik nevében idén tavasszal ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Mint a Telexnek elmondta, ebben a hűtlen kezelés gyanúját is megemlítette:

Konkrét összegeket azért nem tudtunk írni, mert a beszámolókban mindenféle szám szerepelt. De lehetségesnek tartottunk több száz millió forintos nagyságrendet is.

A Telex úgy értesült, hogy teljes döbbenetet okozott a rendőrségi fellépés a mai bizalmi értekezleten.

A nyomozók a szakszervezet elnökségének két érintett tagját elvitték már a helyszínről, a kétnapos értekezletet pedig azonnal lefújták. Jelenleg a szakszervezet irodáit vizsgálják át és házkutatást is tartanak.

A Magyar Nemzet korábbi cikkében beszámolt róla, hogy valami nagyon nincs rendben az AHFSZ háza táján. A rendőrség közokirat-hamisítás gyanúja miatt nyomoz, az adóhatóság titkolózik, az Audi aggodalommal szemléli a történteket, az érdekvédők pedig hallgatnak. Egy biztos: a szakszervezet gazdálkodása vetheti fel a bűncselekmények elkövetésének gyanúját, az éves pénzügyi beszámolókat ugyanis ismeretlen okból, többször is – százmilliós nagyságrendben – módosították.