Zoltai Dániel elmondta, a tervezet megszületése széles körű összefogás eredménye, elkészítésében több mint 550 horgászszervezet vett részt, a leírtakat csaknem 4500 horgász véleményezte.

A napokban a Magyar Országos Horgász Szövetség és a Miniszterelnökség Aktív Magyarországért Felelős Ál­lamtitkársága konferenciát rendezett, ahol elhangzott: a kormány a horgásztársadalom partnereként továbbra is biztosítani fogja a működési kereteket és a horgászturizmus fejlesztéséhez szükséges forrásokat.

A horgászok a megfelelő infrastruktúrát, a jó szolgáltatásokat és a remek halállományt tartják a legfontosabbnak. FOTÓ: Komárom-Esztergom megyei Horgászegyesületek Szövetsége

A stratégia készítéséhez végzett kutatásban az önkéntesek véleményt mondhattak a vízkezelőkről, az elmúlt öt év horgászati helyzetének változásáról, és megjelölhették azokat a dolgokat is, amelyek problémát jelentenek. A kérdőívben rákérdeztek a horgászati szokásokra, illetve azt is tudakolták, hogy a pecások milyen csatornákon keresztül szerzik be az információkat, hogyan fejlesztik tudásukat.

Schmidt-Kovács Bence szakmai igazgató tájékoztatása szerint a horgászati kérdőív értékelése kapcsán megállapítható, hogy a magyar pecások többsége gyerekként szeretett bele a hobbiba, és a család többi tagja is hódol ennek a szenvedélynek. Átlagosan 38 napot tölt egy-egy horgász egy évben a vízparton, és közülük többen többnapos túrákon is részt vesznek. A többség hajlandó akár száz kilométernél is többet utazni a kapitális fogás reményében.

A legnépszerűbb vizekről is készült felmérés. A válaszadók többsége a természetes tavakat, folyókat részesíti előnyben. A legtöbben a Balatonra járnak horgászni, de nagyon népszerű a Tisza, a Tisza-tó, a Duna és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág is.

Kiderült, hogy a horgászoknak nem az ár a legfontosabb, szívesen adnak ki több pénzt is, ha megfelelő szolgáltatásokkal, infrastruktúrával és természetesen jó halállománnyal rendelkezik az adott tó és a kapcsolódó szálláshely, turisztikai vállalkozás. A konferencián a 2010 óta elért eredmények közül Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára kiemelte az orvhorgászat elleni küzdelmet, a kereskedelmi célú halászat betiltását a természetes vizeken, a horgászokmányolás digi- talizációját és az őket érintő közfeladatok átadását a horgászok számára, amihez forrásokat is biztosított a kormány.