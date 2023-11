Ez egy fontos értesítés megjelöléssel érkezett e-mailem, feladóként a „Magyar Posta Zrt.” szerepelt. „Kedves Ügyfelünk! Szeretnénk értesíteni Önt, hogy egy fontos csomagja várakozik a kézbesítésre. Ahhoz, hogy megkapja a csomagot, szükséges a kézbesítési díj kifizetése. Kérjük, kattintson az alábbi gombra a fizetéshez.”

Viszonylag érthetően megfogalmazott levél, ami gyanús, hogy a bal felső sarokban a „South African Post Office tracking” szöveg is olvasható, és hát hogy jön ide Dél-Afrika? Ahogy a „Copyright 2023 Government of Hungaria. All Rights Reserved” azaz Magyarország kormányának jogtulajdona kitétel sem értelmezhető, hacsak nem jól hangzó hívószóként, hogy a pirossal kiemelt gombra kattintsunk. Arra már nem futotta, hogy a sok ezer e-mail-címet ellenőrizzék, így esett be ez a kedves üzenet a Kisalföld tudósítói postafiókjába, amiből már az elején kitűnt, hogy átverés.

Mára komoly üzletág, szinte foglalkozás lett az internetes csalás. Banki, postai, egyéb szolgáltatói állevelek, fogyást, szépülést, fiatalodást, gyógyulást ígérő pirulák reklámjainak tucatjai érkeznek nap mint nap hozzánk – sajnos mi, újságírók az olvasói panaszokból, a rendőrségi, ügyészségi, bírósági hírlevelekből azt is tudjuk, milyen sok ér célba, bosszúságot és veszteséget okozva egy csomó embernek.

Minden e-mail, postafiók vagy bankszámla mellé nem lehet rendőrt állítani, így csak a megelőzés lehet a megoldás. A hatóságok egyre-másra készítik is a csalásokra figyelmeztető és oktató felhívásaikat, reklámjaikat. Ám az ember már csak olyan, hogy a jót szívesebben hallja meg, mint a rosszat, és ezek szerint fogyni vagy szépülni még mindig jobban akarunk, mint megvédeni a saját pénzünket.