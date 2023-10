– A csend pillanatai ezek. A néma tiszteleté, amit elhunyt rokonaink, barátaink iránt érzünk, szívünkben soha el nem múló fájdalommal. Kötelességünk, hogy ezekben a napokban megemlékezzünk az I., a II. világháborús, és az 1956-os hősi halottakról is. Azokért is, akik sokat tettek a városunkért. Ebben a temetőben nyugszik ugyanis Győr öt korábbi vezetője, Kolozsváry Ernő, Wennes Jenő, Farkas Mátyás, Zechmeister Károly és Szauter Ferenc is – fogalmazott az alpolgármester.

Ezt követően a történelmi egyházak képviselői mondták el emlékező gondolataikat. A Győri Egyházmegye részéről Böcskei Győző plébános, a Győri Református Egyházközség részéről Wagner Tamás lelkész, míg a Győri Evangélikus Egyházközség részéről Csorba János lelkész szólt a résztvevőkhöz.

A közös imádság után a város, a rendvédelmi szervek, valamint a történelmi egyházak képviselői koszorúkat helyeztek el az Emlékmű talapzatánál.