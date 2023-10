New Brunswickban a hivatalos október 23-i ünnepség része lesz a soproni művész házaspár előadása.

– A „Magyar akarok maradni” című előadásunkat Papp Gyulával közel húsz éve játsszuk a Kárpát-medencében, határon innen és túl – mondta Sárdy Barbara a zenés-irodalmi előadásról, amivel pár éve az észak-amerikai kontinensre is eljutottak.

– Korábbi, többállomásos turnéinkon bejártuk a műsorral az USA és Kanada több települését. Célzott közönségünk mindig a külföldön élő magyarok közössége, az egyházak gyülekezetei és a Magyar Házak. A koncerteken elhangzó dalok olyan versmegzenésítések, amelyek segítik a keresztény és magyar identitás őrzését. Ady, Wass Albert, Arany János műveinek dalba foglalásával reflektálunk a kinti magyarok által megfogalmazott igényekre – beszélt a magyar identitást erősítő missziójukról Barbara. Hozzátette, a diaszpórák magyar szervezetei az összetartozás megélését és a közösség megmaradását segítik az olyan koncertek befogadásával, mint az övék.

Tavaly nyáron az USA nyugati partján tartottak koncerteket. Számottevő érdeklődéssel és osztatlan lelkesedéssel találkoztak San Franciscóban, Los Angelesben és az arizonai Phoenixben is. – Szívmelengető volt érezni, hogy több ezer kilométerre Magyarországtól milyen nyitott szívvel fogadták honfitársaink az előadást. Az ő életükben az identitástudat, a nyelvünk, hagyományaink őrzése sokkal fontosabb, mint odahaza, ahol mindez természetes adottság. Koncertjeink híre gyorsan elterjedt, s ez még több meghívást eredményezett, így ismét útra keltünk. Jelenleg három kanadai nagyvárosban, Montrealban, Hamiltonban és Torontóban, valamint az USA keleti partján, a New Jersey államhoz tartozó New Brunswickban mutatkozunk be – sorolta a helyszíneket.

Papp Gyula és Sárdy Barbara mellett lányaik, Zsuzsanna és Georgina is oszlopos tagjaivá váltak a zenei formációnak.

A kanadai koncertek a Magyar Örökség Hónapja (Hungarian Heritage Month) eseménysorozat keretében valósulnak meg, New Brunswickban pedig a hivatalos október 23-i megemlékezés része lesz az előadás, amin a magyar konzul is részt vesz. A magyarságot, hazafiságot erősítő programokat a kormány is támogatja a Bethlen Gábor Alapkezelő Gondoskodó Nemzet Programja keretében.

– A tavalyi turnénk egyik legszemléletesebb hozadéka, hogy idén a befogadó helyszínek célzottan a mi koncertjeink megvalósítására adtak be pályázatokat a Bethlen-alapkezelőhöz. Kiemelem a Magyarokért Kanadában Egyesület elnökének, Kathy Takácsnak a szervezőmunkáját, aki más rendezvények mellett a mi fellépéseinket is koordinálta. Külön örömünkre szolgál, hogy az elmúlt két évben zenekari felállásunk oszlopos tagjaivá lettek gimnazista leányaink, Zsuzsanna és Georgina, akik zenei felkészültségben is „belenőttek” szüleik küldetésébe. Így nemcsak a közönségünk számára, hanem számunkra is reményt adnak szakmai és erkölcsi értékrendünk, valamint több évtizedes művészeti koncepciónk jövőbeli folytatására – tette hozzá az énekesnő.