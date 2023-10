A bázisintézményeket - pályázat útján - választotta ki a Pedagógiai Oktatási Központ és a bírálóbizottság javaslatai alapján az Oktatási Hivatal. A címet olyan intézmények nyerték el a közelmúltban, amelyek készek és képesek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutatóórák, továbbképzések számára - tudtuk meg Németh Zsolttól, győri SzC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum igazgatójától. Hozzátette: a Bercsényi-iskolai az ide tanévben harmadik hároméves bázisintézményi ciklusát kezdi meg, és 2026-ig jogosult a címre az intézmény.

A díjat Némethné Fülöp Terézia, a Győri Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője adta át Németh Zsoltnak, az iskola igazgatójának, aki elmondta, hogy a Bercsényi 2017 óta folyamatosan az Oktatási Hivatal bázisintézménye, és oszt meg országosan minden oktatott ágazatában és közismereti tantárgyakból is jógyakorlatokat és módszertani bemutatót is tart.

Átadó - Némethné Fülöp Terézia főosztályvezető és Németh Zsolt

Az érettségihez nélkülözhetetlen közösségi szolgálat teljesülésének kihívásairól, a sportolói, élsportolói munkát segítő modern eszközöket, és azok használatára vonatkozó új motorikus képességfejlesztő módszertant mutattak be korábban az iskola oktatói. Az eseményről a Sportiskolák Országos Szövetsége ajánlásával országos terjesztésű oktatófilm készült.

Németh Zsolt igazgató és Márton Imre felelős igazgató-helyettes

Németh Zsolt a tervekről elmondta, a következő három tanévben a sikerekre építve folytatódik a tudásmegosztás. A jövőben a közismereti és a szakirányú szakmai munkát összekötő, a munkaerőpiacon vagy akár a nemzetközi projektekben - mint az iskola által is már többször elnyert – Erasmus+ program aktivitásai során is jól kamatoztatható szakképzési szakmai idegen nyelv oktatás bemutatóját szervezi meg az iskola. Emellett a tanulóközpontú oktatásra és a pozitív pszichológia módszereire is építő, játékosítás stratégiájának gyakorlati alkalmazhatósága a tanulók körében címmel hallhatnak és láthatnak bemutatót az érdeklődők.