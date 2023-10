Szombaton rendezték meg a Lővér Járárási Mentőcsoport minősítő gyakorlatát Nagylózson. A gyakorlaton több feladatot is csapatban kellett megoldani, többek között árvíz elleni védekezés és favágás volt a teendő. Fontos szerepet kapott a rajok közötti kommunikáció is. A feladatok megoldásában több Sopron térségében tevékenykedő önkéntes tűzoltó egyesület is részt vett.

A Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület gyorsbeavatkozó járművel és öt fővel vett részt a megmérettetésen, melynek keretében sor került vízkár elhárítási, valamint viharkár felszámolási feladatok elvégzésére a település több pontján. A gyakorlatelemeket a résztvevő szomszédos tűzoltó egyesületekkel együtt sikeresen végrehajtották. A Nagycenki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a kettes műszaki rajban vettek részt, egy hidegségi és egy egyházasfalui kollégával kiegészülve, illetve egy fő a törzsben látott el feladatokat.