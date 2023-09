Az egykori kempinget közösségi hellyé alakították 15 millió forint pályázati pénzből, a terület méltó helye a falu rendezvényeinek. Az itt található épületet felújították, nádtetős terasszal egészítették ki, térköveztek. Kisebb családi rendezvények is megtarthatók itt, szép környezetben, víz közelében, a helyiek számára ingyenesen. Itt gyűltek össze falunapra a lipótiak.

– Van jövőnk! Ezt hangsúlyoztam az egybegyűlteknek a falunapon – emelte ki érdeklődésünkre Tóth Péter lipóti polgármester, aki elmondta, hamarosan 25 éve annak, hogy a képviselő-testületet erősíti, ebből két ciklusban képviselőként, negyedik ciklus óta pedig faluvezetőként.

– 25 éve 670-en lakták Lipótot, ma megközelítjük a 900-at. Nagy öröm számunkra, hogy 49 óvodásunk van. Az egycsoportos óvodát kinőtték, így a használaton kívüli parókián alakítottunk ki egy csoportszobát, és az intézmény munkatársainak száma is gyarapodott. A következő évre az óvoda mellett a bölcsőde fejlesztését tűztük ki célul – nyilatkozta a településvezető.

A helyi iskola 13 éve működik, immár a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelséghez tartozva.

– Tizennégy éve még nem volt Lipótnak iskolája, és azóta mennyi minden történt! A fenntartóváltással tettük fel az i-re a pontot. Fontos volt számunkra, hogy az egyház vegye át az oktatási intézményünket. Ti­­zennyolc településről érkeznek hozzánk diákok a nyolcosztályos iskolába. Büszkék vagyunk arra, hogy jók a továbbtanulási mutatók, a győri középiskolák is elismerően szólnak az innen kikerülő diákokról. Vállalkozóként magam is megtapasztalom, milyen fontos az angol nyelv ismerete, az életben való boldoguláshoz a magas szintű nyelvismeret elengedhetetlen. Azt látom, hogy akik itt tanultak, további nyelvek, főként a német irányába is elmennek – fűzte hozzá Tóth Péter.

A faluvezető arra is büszke, hogy míg negyed évszázada önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzat volt a lipóti, mostanra a régió egyik meghatározó települése lett.

– Három fő célunk volt és van: munkahelyteremtés, mi már 15 éve elmondhattuk, hogy nincs nálunk munkanélküli. Továbbá hogy legyen minőségi oktatás és sportolási lehetőség a helyieknek, amiben szintén jelentős eredményeket sikerült elérnünk. Ezért is hisszük és valljuk, hogy van jövőnk – zárta gondolatait a polgármester.