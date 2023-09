Az UNESCO Magyarországot és Ausztriát is meghívja a Fertő-Neusiedler See világörökségi helyszínről és annak védelméről tartandó közös tárgyalásokra. Ezen szó lesz a magyarországi fertőrákosi nagy projektről, az osztrák oldalon a fertőszéleskúti turisztikai projektről, a Fertő tó vízellátásáról és a világörökségi helyszínekhez közeli szélturbinákról – adta hírül a Die Presse az APA osztrák hírügynökségre hivatkozva. A portál az UNESCO Világörökségi Bizottságának határozattervezeteire utalva arról is beszámolt, hogy tervezik a tópart mentén meglévő, és oda tervezett turisztikai létesítmények közös leltározását és értékelését is.

A világörökségi bizottság a határozattervezetben kritikusan értékeli az eredetileg kikötőt, szállodakomplexumot, lakóházakat és csaknem 900 parkolóhelyet magában foglaló fertőrákosi projektet. Ugyanakkor üdvözli, hogy a finanszírozási problémákkal küzdő projekt kivitelezése jelenleg szünetel.

A környezetvédelmi szervezet bejelentette, hogy a küldöttség megvizsgálja a bírált projektek világörökségi kompatibilitását. Azt is kéri, hogy a Fertő tavat vegyék fel a veszélyeztetett világörökségi területek listájára.

A fertőrákosi öbölben megkezdett fejlesztés kivitelezése jelenleg szünetel.

Forrás: fertopart.hu