Berkes Gyula plébános az ünnepi alkalomkor elmondta, a főoltár 146 millió, a szembenéző oltár és a felolvasóállvány 5,6 millió forint volt, összesen 152 millió forint. Ezt az összeget egy bank 110 millió forintja, Dézsi Csaba András és az önkormányzat 2,5 milliós felajánlása és a hívek, vállalkozók 40 milliód adománya tette ki. Beszédében Veres András a felelősségvállalás szükségességére hívta fel a figyelmet, arra, hogy mi magunk is legyünk őrök, ne menjünk el szó nélkül a rossz mellett, figyeljünk a ránk bízottakra. Isten az egyházat is őrnek állította, Isten üzenetének közvetítésére, ezt kell végezniük, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Végezetül a felújításról szólva azt is elmondta, hogy a templom olyan, mint az otthon: tisztán és karban kell tartani.