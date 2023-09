A 290 évvel ezelőtt betelepült német népek dolgos, szorgalmas emberek voltak. 1733 és 1737 között egy batyuval érkeztek, és egy világot teremtettek kétkezi munkájukkal. A semmiből megépítették Alsó- és Felsőgallát, a házakat, otthonokat. Ma már máshogy élünk, de hagyományaink ápolásával tisztelgünk őseink előtt. A célunk emlékezni és nem felejteni felidézni a múltat, hálát adni és mondani őseinknek

– mondta el Horn-Schamberger Anett, a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Ritter Imre országgyűlési, nemzetiségi képviselő és Horn-Schamberger Anett, a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, valamint német nemzetiségi tisztségviselők Moser Ernő fafaragóművész alkotásával, amely a német telepesek érkezését szimbolizálja. Fotó: Kiss T. József

A vasárnapi szentmisét követően ünnepség keretében avatták fel a templom előtt a Moser Ernő fafaragóművész által készített emlékművet. Az alkotás az Ulmer Schachtel hajót jelképezi, amely vízi járművekkel a német telepesek érkeztek Felsőgallára. Az emlékművet Gedő Attila címzetes apát szentelte meg. Az emlékhely központi szimbóluma egy kereszt, mely a vallást, a hitet jeleníti meg. A kereszt egyik oldalán egy Ulmer Schachtel hajó jelképezi a betelepítést, a másik oldalán pedig egy vagon a kitelepítés jelképe.

„A sváb emberek magyarországi életét két fontos esemény határozza meg: a betelepítés és a nagyon fájdalmas kitelepítés. Mivel sem Felsőgallán, sem Alsógallán nincs hely, ahol emlékezni lehet, ahol az évfordulók alkalmából elhelyezhetnénk az emlékezés és a tisztelet virágait, úgy gondoltuk, jó ötlet a betelepítés évfordulójára emlékművet állítani. A sváb embereket a hitük tudta segíteni.”

Az Alsógallai Baráti Egyesület (ABE) tagjai és Schmidt Csaba képviselő indította el ezt a gondolatmenetet, majd a Tatabányai Német Nemzetiségi Önkormányzat átvette a projektet, mivel ez nemcsak Alsógallát, hanem Felsőgallát is érinti. John Katalin önkormányzati képviselő révén támogatókra találtak, amelyhez Gál Csaba képviselő is csatlakozott. – A tervünk az volt, ami most megvalósult, hogy búcsúkor felállíthatóak lesznek az emlékművek mindkét városrészben. Köszönet Moser Ernő fafaragó- művésznek, csodás, most is precíz, kreatív alkotást hozott létre, valamint köszönet John Katalin képviselő asszonynak, hogy nemcsak az anyagi hátteret biztosította, hanem a környezetet is méltóvá varázsolta az emlékművünknek – tette hozzá Horn-Schamberger Anett, a Tatabányai NNÖ elnöke. John Katalin elmondta, ezer szállal kötődik Felsőgallához, az itt élő emberekhez. Már diákkorában megtanulták elődeik énekeit, táncait. Itt járt iskolába, már akkor ismerkedtek a hagyományőrzéssel. Természetesen csatlakozott a támogatókhoz. Ez az emlékműállítás az összefogás eredménye is.

„Harminc éve, hogy megszületett a kisebbségi törvény, az önkormányzatiság, a magyarországi nemzetiségek helyzete. A magyarországi németeknek is két nagy tragédiájuk volt, de örülünk annak, hogy minden megpróbáltatás ellenére vagyunk, és bízunk a jövőben. Összetartó német közösség vagyunk, legyünk erre büszkék!” – tette még hozzá Ritter Imre nemzetiségi országgyűlési képviselő.

Az emlékműavatáson közreműködött a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör, a Széchenyi István Általános Iskola tanárainak és diákjainak kórusa, valamint Saltzer Géza fuvolán.