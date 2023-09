Simon István beszédében felhívta a figyelmet, hogy a beruházás három belvárosi helyszínt érintett. - Ismereteim szerint az elmúlt több mint nyolcvan évben ezeken a belvárosi helyszíneken nem történt jelentős felújtás vagy fejlesztés. A jelenlegi városvezetés most viszont figyelem fordított a parkok felújítására, a kormány pedig biztosította a forrást.

Juhász Adrienn a Washington park fejlesztésével kapcsolatban hangsúlyozta, évtizedes adósságot törlesztettek azzal, hogy felújították a parkot. - A Washington park nem csak a Kőfaragó téri lakótelepen élőket, de az összes sopronit szolgálja a saját szépségével és bájával. Külön örömömre szolgál, hogy a régi zöld báját sikerült megőrizni amellett, hogy jelentős felújítás történt. Új padokat helyeztünk ki, jelentős mértékű cserjésítés és gyepesítés is történt. Nap mint nap járok arra és látom, hogy az idősebb polgároktól kezdve a kisgyermekes családokig sokan veszik igénybe - mondta el a képviselő.

A Washington parkkal kapcsolatban megjegyezném, hogy gyermekkoromban mellette laktam és azóta nem nyúltunk hozzá, de ennek eljött az ideje. A felújított park büszkeség tölt el és a gyermekkoromat idézi meg

- emlékezett vissza Mágel Ágost, aki kitért a belváros parkolásra is. - A papréti parkoló megújult, ami Sopron lakosságát szolgálja.

A Papréten megújult a parkon áthaladó járda és új sétányokat hoztak létre, de a Holokauszt-emlékmű környezetét is felújították, ahol kialakítottak egy teret a parkoló autók visszaszorításával. Mindezek mellett új támlás padokat és hulladékgyűjtő edényeket helyeztek ki. A fejlesztés során szükségessé vált két fa kivágása is, de a területen ültettek el lombos fákat, köztük lombhullatókat és örökzöld cserjéket. A park díszítéseként egynyári és kétnyári növényeket, virágokat is telepítettek. A növényválasztásnál pedig figyelembe vették a zárt lombkoronaszintet is. Ami a papréti parkolóhelyeket illeti mintegy száz várakozóhely kapott helyett, ahol víznyelőt építettek be és betonszegélyt telepítettek.

A papréti fejlesztéssel kapcsolatban korábban a Kisalföld megkérdezte a lakosság véleményét is, melyből kiderült a legnagyobb aggodalmat a visszatérő varjak jelenléte okozza. Farkas Ciprián a kérdésre válaszolva elmondta, csak jogszerű megoldásokban tud gondolkodni a városvezetés. - Nem áll rendelkezésünkre olyan megoldás, ami sértené a zöldhatóságot és az állatvédőket, vagy az emberi jóérzésbe ütközne. A varjakkal meg kell tanulnunk együtt élni ezen a területen. Bár egy minisztériumi állásfoglalás szerint lehet, hogy még is tudunk intézkedéseket tenni, de még megvizsgáljuk a lehetőségeinket addig is a lakosság türelmét kérjük - válaszolt a polgármester.

A Szélmalom téren szintén új sétányokat alakítanak ki. Létrehoztak egy sík pihenőrészt padokkal, ahol egy támfalat is építettek. A többi parkhoz hasonlóan törekedett a kivitelező a zöld környezetre, így a téren örökzöld, virágzó növényekkel beültetett cserjeágyat helyezett el. A szobor körüli területet pedig úgy alakították át, hogy az könnyen körbejárható legyen, illetve lépcsőt is kapott a Szélmalom tér.

A Washington parkban is jelentős változás történt, ugyanis a helyszín új átvezető sétányokkal gazdagodott a megszokott átmenő forgalom irányát figyelembe véve, a fagyizónál pihenőteret alakítottak ki, ahova új padok és szemetesedények kerültek ki. A Nepomuki Szent János-szobor környezetét pedig cserjeággyal díszítették. Mindezek mellett felújították a parkot szegélyező díszes kerítést, valamint örökzöld és lombhullató fákat ültetnek el, mindemellett gyepesítésre is sor kerül. Mindhárom park esetében a zöldfelületek fenntartását automata öntözőrendszer biztosítja.

Az átadáson a Washington parkkal kapcsolatban ss vetődött fel kérdés: a soproni lakosságot egy közösségi oldal helyi csoportjában többször is foglalkoztatta az a kérdés a fejlesztéssel kapcsolatban, hogy a városvezetés tesz-e kiemelt intézkedéseket annak érdekében, hogy a park tiszta és kisgyermekesek által is biztonságosan használható legyen a továbbiakban. Farkas Ciprián elmondta, a közterület felügyelők kiemelt figyelmet fordítanak a megújult zöldterületekre és ha olyat látnak, ami nem helyén való intézkedéseket tesznek akár a rendőrség bevonásával.