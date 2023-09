Ezen a rendőrnapon volt kutyás és közelharc-bemutató, szimulációs kamionborulás, tűzoltás, látványos karos forgalomirányítás. A rendőrök bűn- és baleset-megelőzési szakemberei is várták a látogatókat, de a megelőzés mellett iskolaőrök toborzása is cél volt. Nagy volt az érdeklődés a zárásként szervezett baleset-szimulációra, amelynél a rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai közösen mutatták be, hogyan is látják el feladataikat. Az eseményeket egy Police Medic tanfolyamot végzett, vagyis életmentésre kiképzett rendőr moderálta. Ez volt az első ilyen nagyszabású rendezvény Oroszlányban, de mindenképpen hagyományt szeretnének belőle teremteni.