Köszöntőjében Márkus Erika bezenyei polgármester és Pető Péter, a vármegyei közgyűlés alelnöke is a közösség szerepét hangsúlyozta, továbbá azon személyekét, akik példaként állnak a falu lakossága előtt.

Egy élet munkája

A képviselő-testület Martin­schich Balázsnak közel egy évtizedes kutatómunkája eredményéül megszületett, Bezenye, Bizonja, Pallersdorf című helytörténeti könyvének publikálásáért, a Bezenyei Polgárőr Egyesület létrehozásában vállalt szerepéért, valamint a helyi horvát tájház felújításáért tett erőfeszítéseiért és áldozatos közösségi munkája elismeréseként Bezenye Községért címet adományozott.

A díjazott, aki jelenleg a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum történészeként dolgozik, kiemelte: „Nagyon megtisztelő ez a díj, amely azoknak szól, akik utamon segítettek.”

Mint elhangzott, Martinschich Balázs fiatal kora ellenére olyan életutat és tevékenységeket tudhat maga mögött, amelyek egy egész élet munkájának is tekinthetők lennének. Gyermekkora óta érdeklődött a település és családja múltja iránt. Szüleitől, nagyszüleitől és dédszüleitől mindig érdeklődve hallgatta a régi történeteket a faluról, a lakosairól és mindennapjaikról. Talán ez is az oka annak, hogy feladatának érezte, sőt, álma volt, hogy a hallottakat összefoglalja és egy könyvbe öntse, ezáltal mindenkinek elérhetővé tegye. 2021-ben megvalósult ez az álom, ugyanis több évtizedes kutatómunka, adatgyűjtés és vizsgálódás után beérett a munka gyümölcse. Elkészült a Bezenye, Bizonja, Pallersdorf című könyv, amely a települést és környezetét az őskortól kezdve napjainkig bemutatja. Az ősök tiszteletének és a régmúlt idők iránti érdeklődésnek volt köszönhető az is, hogy 2019-től nagy erőfeszítéseket tett a bezenyei horvát tájház megmentéséért. 2020-ban pedig a helyi polgárőrség megalapítása mellé állt, sőt, elvállalta a felkérést és az egyesület elnöke lett.

Márkus Erika polgármester és Pető Péter adta át az elismerést Martinschich Balázsnak (középen). Fotó: Mészely Réka

Megbecsült gyűjtemény

Grafleitner Józsefné Vukovich Vilma részére posztumusz Bezenye Községért címet adományoztak, a helyi néprajzi kincsek és értékek megmentéséért végzett áldozatos gyűjtőmunkájának elismeréseként. A kitüntetést lánya, Grafleitner Józsefné vette át. Kulturális tevékenysége, munkája annyira sikeres volt, hogy hazai, valamint határainkon túli, megbecsült horvát származású értelmiségiek vették fel vele a kapcsolatot. Rengeteg főiskolai, egyetemi hallgatónak nyújtott segítséget, tudását továbbadva gondolt a jövő nemzedékeire is. Komoly tárgyi gyűjteményét a közelmúltban felújított tájházban őrzik és nagy becsben tartják.

Köszönet az önzetlen támogatásért

Az ünnepen az önkormányzat köszönetet mondott Schmatovich Rolandnak a horvát tájház felújításában végzett kiemelkedő és önzetlen munkájáért.