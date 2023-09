50 éve: Még néhány heti türelmet! Ütemesen halad az útépítés Győr belvárosában.

Az idei év minden eddiginél nagyobb felfordulást hozott Győr belvárosában. Nagyarányú munkálatok kezdődtek az utcákban, számos útlezárás,forgalomelterelés nehezítette az amúgy sem éppen „rózsás” belvárosi közlekedést. A munkálatok szükségességéhez nem fér kétség, hiszen a közműhálózat nem kis része nyolcvan esztendővel ezelőtt került a föld alá, s bizony alaposan elöregedett. Sürgette a közműhálózat korszerűsítését az az örvendetes erőfeszítés, amellyel az illetékesek egyre több lakótömböt szándékoznak a városi távfűtő-rendszerbe bekapcsolni. Ma már nem érdemes azon meditálni, hogy miért egy időben bontották fel a belvárosi utcákat. Tudomásul le kell vennünk, hogy a kivitelezői kapacitás ,és a beruházási lehetőség (vagyis elsősorban a pénz) ebben az évben tudott „találkozni”.

Jellemző egyébként a munkákat összehangoló városi tanácsi szakemberek nagy feladatára az, hogy hat vállalattal (ÉDÁSZ,Posta, Hőszolgáltató, Gázművek, Vízművek, Közmű, és Mélyépítő Vállalat) kellett egyeztetni a tennivalókat, ezen kívül pedig olyan forgalomszervezési intézkedéseket kellett kidolgozniuk, hogy azért meg lehessen közelíteni minden fontosabb helyet a belvárosban. Varga László mérnök, a városi tanács építési osztályának közlekedési csoportvezetője elmondta, hogy minden partnerük jó hozzáállást tanúsított a munkák összehangolásában, s igyekeznek a határidőket tartani. Talán csak a gázvezetékek átadása körül adódnak kisebb huzavonák, mert az Országos Bányaműszaki Felügyelőség tatabányai központjának munkatársai egy kissé nehézkesek a műszaki átvételeknél.

A jó együttműködés eredménye az a felsorolás, amely az illetékesek tájékoztatása alapján a város lakóit leginkább érdeklő munkák ütemezését részletezi. Tehát: Zrínyi utca: két hét múlva járható lesz, az aszfaltréteg leterítése a Városgazdálkodási Vállalat keverőtelepének átköltözése után következik, legkésőbb novemberben. Aradi vértanúk útja: november 1-re elkészül az Egység térig. Ha az időjárás kedvező lesz, még az idén megnyitják a Köztársaság térig húzódó rövid szakaszt is.

Dicsérnünk kell az Észak-dunántúli Közmű- és Mélyépítő Vállalat munkáját, mert vállalásával az eredetileg tervezettnél egy (!) évvel korábban adhatják át a forgalomnak a fontos útszakaszt.) Kazinczy utca: A Megyei Könyvtár építése és a foghíj beépítés miatt előreláthatólag 1974. végéig nem oldják fel az útlezárást Czuczor utca. Október 15-én javított útburkolattal újra átadják a forgalomnak. Árpád út. A színházhoz bekötendő távfűtő-vezeték miatt a napokban október közepéig lezárják a Gorkij utca és Czuczor utca közötti szakaszát csak gyalogosan és kerékpárral lehet majd ott közlekedni. Ugyanerre az időre a gyógyszertár felett is felbontják fél szélességében az utat.

Amennyiben a munkálatok üteme nem csökken, még az idén folytatják a gázhálózat bővítést az Árpád úton a Vas-Gereben utcáig. Szintén ez évi munka még a Gárdonyi utca felbontása a vasút és a Bajcsy-Zsilinszky utca között. Bajcsy-Zsilinszky utca: Az Aradi vértanúk útja sarkán megkezdődő építkezés miatta Jókai utcától az Aradi vértanúk útjáig nemsokára „befalazzák” a Bajcsy-Zsilinszky utat, mert az a szakasz építési terület lesz 1975. végéig.

Előreláthatólag október végére visszaállítják Győr belvárosának eredeti közlekedési rendjét, addig még tűrni kell a nehezebb forgalmi körülményeket Különösen vonatkozik ez a Lenin útra, ahol a gyalogosok egyszerűen nem akarják tudomásul venni, hogy jelenleg az utca teljes hosszban megengedett a járműközlekedés... A KRESZ pedig az ilyen utcában a gyalogosokat a járdára parancsolja!

A kerékpárosok is meglehetősen fegyelmezetlenül közlekednek elsősorban az Árpád úton, amely néhány útszűkületével rendkívül sok veszélyt rejt! A gépjárművezetőknek arra hívjuk fel a figyelmét,hogy állandóan figyeljék az útjelző táblákat, mert azok szinte napról-napra változnak az utakon folyó munkálatok által megkívánt mértékben.

Ne közlekedjünk tehát rutinból.



20 éve: Táncolva tanítanak

Tánc- és drámapedagógusokat képeznek a jövőben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Karán. A négy féléves kurzust országosan is elismert szakemberek vezetik. A szeptember közepétől induló szakirányú továbbképzés elméleti ismeretei között éppúgy helyet kapott a színháztörténet és dramaturgia, mint a táncműelemzés, a zeneelmélet, a mozdulatelemzés, de nagyító alá veszik a tanári mesterség legidőszerűbb kérdéseit is. - Egyre többen táncolnak az országban - jegyzi meg LőrincKatalin,a Magyar Táncművészeti Főiskola adjunktusa, oktatásvezető.- A gyerekek életében meghatározó a sokat emlegetett kreativitás, az önkifejezés, amire érdemes az eddigieknél is jobban odafigyelni. Mindezt csak erősíti, hogy sokat ülnek, de legalábbis keveset mozognak a gyerekeink. Az iskolákban viszont kevés a szakember, vagy nincs megfelelő képzettségük. A győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola oktatásvezetője szerint régiónkban sok a táncolni vágyó és tudó fiatal, és számos sikeres stúdió is működik. Épp ezért fontos lehet, hogy ezek a hivatalos működés, így a szakemberek oktatása terén is zöld utat kapjanak. Az elméleti és a gyakorlati képzés mindezekkel együtt pluszinformációkkal is szolgál. Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna,a szakért felelős oktató elmondta, hogy holnap délelőtt 10 órától várják mindazokat a főiskolai kar közművelődési és társadalomtudományi tanszékén, akik nyitottak és kedvet éreznek a továbbképzésre. A követelmény a Nemzeti alaptantervben előírtakhoz igazodik és segíti az ismeretek folyamatos bővítését.



10 éve: Készül az út, hogy végigkerekezhessünk a Fertő-parton

Hétszázmillió forint pályázati támogatásból épülhetnek új kerékpárutak a Fertő tó körül. A meglévő, rossz állapotban lévő szakaszokat is felújítják. A Fertő tavat megkerülő kerékpárút magyarországi szakaszának teljessé tételére nyert hétszázmillió forint fejlesztési forrást a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által vezetett konzorcium. A meglévő, leromlott állapotú utak felújítása már zajlik, erre korábban 350 millió forintot ítéltek meg számukra. - Az új szakaszt illetően jelenleg a tervek véglegesítése folyik, télen remélhetőleg lezajlik a közbeszerzés és tavasszal elkezdődhet az építkezés - nyilatkozta Fersch Attila,a nemzeti park igazgatóhelyettese. A beruházás részeként Balf és Fertőrákos között az országos közúttal párhuzamosan, a szőlőterületek között egy új nyomvonal épül részben bicikliút létesítésével, részben új, vegyes használatú kerékpárút és mezőgazdasági út kialakításával, valamint a meglévő út felújításával. Fertőd belterületén korszerűsítik a Kelemente-patak hídját és a meglévő bicikliutat, mindemellett új nyomvonalat jelölnek ki Sarród, Fertőd, Fertőszéplak, Hegykő, Fertőhomok, Hidegség és Fertőrákos belterületén. A tervek szerint több pihenőhelyet is kialakítanak majd. A fejlesztések eredményeként 9,29 kilométer új kerékpárút létesül, 4,36 kilométeren újítják fel a meglévő szakaszokat és további 8,6 kilométernyi utat jelölnek ki.