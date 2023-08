60 éve - Legjobb: az ágfalvi tehenészet nem csökkent a tejhozam a tbc-mentesítéssel

A háztáji is erős - Húsz tehén lesz 30 literes

A tejtermelési versenyben a soproni járás szövetkezetei között az ágfalvi Béke Tsz lett az első a félévi eredmény alapján. Egy-egy tehén féléves tejhozama átlagosan 1495 liter volt a szövetkezetben. Különösen azért értékes ez a szám, mert az idén februárban „negativizálták” a Béke Tsz tehénállományát. Tizenhárom tehén volt tbc-s, azok adtak legtöbb tejet, de a kicserélésük nem jelentett tejcsökkenést. Helyettük vemhes üszőket állítottak az istállóba, és az is sokat számított a tej hozam tartásában, hogy a gondozás igen jó.

Szocialista brigád címért dolgoznak a tehenészek és munkájuk valóban jobb, eredményesebb az átlagosnál. Jelenleg 115 tehenet tart a szövetkezet. A fejési átlag 11—12 liter között ingadozik a tavasz óta. Az istállóátlag 9,6 liter. Havonta 55—60 ezer forint tiszta bevétele származik a tsz-nek tejpénzből. Literenként 3 forint 30 fillért kap a gazdaság a tejért, az alapár 2,60, a nagyüzemi felár 40 fillér és a tbc-mentesítésért még 30 fillér jár literenként. Az önköltség számítás kimutatta, hogy tavaly 3 forint hét fillérbe került a tsz-nek egy liter tej előállítása.

Kicsi az ágfalvi termelőszövetkezet, még így is, hogy Bánfalva hozzá tartozik, mint üzemegység. Mindössze 75 munkaképes tagja van. A szövetkezet nagyságához képest jó erős a háztáji jószágállomány: 80 tehenet tartanak otthon a tsz tagok. De nem szenved hiányt a háztáji jószág. Pillangós takarmányból csaknem tíz mázsát kaptak a tagok és 500 öl jó minőségű kaszálót (gyümölcsfák alatt). Pesti Károly állattenyésztési brigádvezetőtől érdeklődtünk, hogyan fejlesztették a tehenészetet az „első helyre”. Évek óta a balfi és a magyarfalvi szövetkezet tehenészete volt a legjobb a soproni járásban.

— A megalakulás óta, tehát 1959-től fokozatosan selejteztük, kicserélgettük az öreg teheneket, részben vásárlással, s utóbb már saját tenyésztésből. Tavaly januárban áttértünk az itatásos borjúnevelésre, az idei év elején pedig szocialista vállalást tettek a tehenészek,brigádba tömörültek. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy egyre javult a tehenészetünk. A brigádvezető elmondotta, hogy a tíz tehenész pontos munkarend szerint dolgozik és délben is etet,amióta a brigád megalakult.Vállalták az emberek, hogy mindegyikük nevel legalább két olyan tehenet, amelyik 30 liter körüli tejhozamot ad. Már tizenegy harmincliteres tehenet fejnek. Abrakot, illetve korpát 12 literen felüli tejtermelésért kapnak a jószágok. A legjobb tehenek naponta hét kiló abrakot is esznek, a gyenge hozamúak viszont egészen keveset. Legelőre nem járnak, viszont szecskázva kapnak minden zöldtakarmányt. Mostanában csalamádés napraforgót szecskáznak nekik. A hosszú telet és a tavaszt silóval vészelték át a tehenek. Rengeteg silótakarmányt készített tavaly a szövetkezet és a silóhoz nem tudott mást adni, csak árpaszalmát meg sörtörkölyt, kevés korpával. Mégis jó volt a tejtermelés egész télen. A szocialista szerződés értelmében mindennap ápolni kell a teheneket. Szívesen dolgoznak a Béke Tsz tehenészei, mert szorgalmas munkájuk haszna a keresetükben is megmutatkozik. Március óta prémiumot kapnak, minden liter tej után négy fillért. Egyik-másik tehenész 4000 litert is kifejt, tehát havonta 160 forintot kap prémiumként.

50 éve - Tanév-előkészítő tanácskozás Fertődön

Az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága, a megyei tanács, a megyei KISZ- bizottság, valamint a Pedagógusszakszervezet rendezésében négynapos tanévelőkészítő tanácskozás kezdődött tegnap Fertődön. A tanácskozást a megye középiskolai és szakmunkásképző intézeti igazgatók, párttitkárok, pártösszekötő tanárok, a városi és járási művelődésügyi osztályok vezetői, kollégiumok igazgatói, valamint az alsó- és középfokú oktatási intézmények szakfelügyelői — mintegy kétszáz fő — részére szerveztek.

Immár hagyomány megyénkben, hogy minden év augusztusában többnapos tanácskozáson tárgyalják meg az alsó- és középfokú oktatási intézmények vezetői az új tanév feladatait, a legfontosabb politikai és pedagógiai irányelveket. A tegnapi tanácskozáson jelen volt Bedő Ottó,a megyei Pártbizottság osztályvezetője. Jankovits György, a Győr- Sopron megyei Tanács művelődésügyi osztályának vezetője köszöntötte a tanácskozás részvevőit. Ezt követően Vidonyi Dánielné, a megyei Pártbizottság munkatársa tartott tájékoztatót az oktatáspolitikai határozattal kapcsolatos feladatokról. Mélyrehatóan elemezte GyőrSopron megye közoktatási helyzetét, a pedagógus pártszervezeteknek az oktatáspolitikai határozat megismertetésében, értelmezésében és végrehajtásában végzett tevékenységét. (Vidonyi Dánielné tájékoztatójának részletes ismertetésére visszatérünk lapunk hasábjain.) Ezután Berta Jenő, a Soproni Óvónőképző Intézet tanára tartott korreferátumot a pedagógus pártszervezetek, sajátos feladatairól,, a párt vezető szerepe hatékonyságának elősegítéséről.

A délutáni tanácskozáson CsapóLászló, a KISZ megyei bizottságának titkára, az úttörőelnökség elnöke ismertette az úttörőmozgalom eredményeit, új feladatait, az úttörők felkészítését a KISZ mozgalmi feladataira. Franciscy Zsuzsa és Szabó József, a megyei KISZ-bizottság munkatársai a középfokú oktatási intézményekben folyó KISZ-munkáról, a fiatalok mozgalmi életének változásairól, a vezetőképzés eredményeiről, gondjairól tartottak tájékoztatót. Gergely Sándor, a Pedagógusszakszervezet megyei titkára a bérpolitikai feladatokról tartott beszámolót. A mai napon a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetői az alsó fokú nevelésről és oktatásról, a gimnáziumi, valamint a szakoktatás időszerű kérdéseiről tartanak előadásokat. Holnap pedig az alsófokú oktató-nevelő munka megyei helyzetéről és a jövő év feladatairól, valamint középfokú oktatási intézmények előtt álló feladatokról hangzanak el tájékoztatók. Ezt a megyei beszámolók vitája követi, amelyet hét csoportban tárgyalnak meg.

A tanácskozás negyedik napján a gimnáziumi és szakközépiskolai szakfelügyelők tájékoztatójára kerül sor az iskolavezetés szakmai irányító munkájáról. Ugyanezt , a témát tárgyalják meg a szakmunkásképző intézetek szakfelügyelői is. Majd pedig a pedagógus továbbképzés helyzetéről és a további feladatokról hangzik el referátusn. A négynapos tanácskozás minden bizonnyal jelentősen hozzájárul az új tanév előkészítéséhez, az 1973.-74-es oktatási év feladatainak sikeres megoldásához.

10 éve - Szüret Sopronban - Géppel és kézzel is szedték a korai érésű fajtát - Az Irsai már a kádakban erjed

Két hét múlva már meg is kóstolhatjuk a Soproni borvidék idei első borát, az Irsai Olivért.

Az évjárat jónak ígérkezik. A kék fajták szürete szeptemberben kezdődik. A hagyományoknak megfelelően a Soproni borvidéken idén is a legkorábbi érésű Irsai Olivérrel kezdődött a szüret. Tachner Kurtnál idén először géppel szüreteltek.

- A munkát a Fertő-parti Gute Weidengrund-dűlőben kora hajnalban elkezdtük, illetve azonnal ki is préseltük a szőlőt, mert tartottam attól, hogy a napközbeni magas hőmérséklet miatt meleg lesz a must - mondta el megkeresésünkre a borász. - A must már erjed, úgy számolunk, két hét múlva megkóstolható lesz a friss bor. A terveink szerint a korai piros veltelini szüretelésének csütörtökön állunk neki, a kékfrankos esetében mindez két-három hét múlva várható. Csapadék már nem kell, inkább sok napsütés.

Taschner Kurt hozzátette, a szőlő szempontjából nem kezdődött túl jól az év. A hosszan elnyúló tél miatt kéthetes késéssel indult el a rügyfakadás, a virágzás idején is hideg volt - folytatta a borász.

- Az eső sem akkor esett, amikor az a szőlőnek ideális lett volna. Ám a természet szépen utoléri magát, így a must foka kicsit elmarad a tavalyitól, ugyanakkor mennyiségre kicsivel több várható.

- Hat év után az idei lehet a legjobb évjárat az Irsai Olivér esetében - közölte Roll Péterné, miután az ő pincészetük is megkezdte a szüretet. - Mi csak kézzel szüretelünk, ugyanis féltjük a vesszőket. A munkával azért sem tudtunk sokat várni, mert a Fertő-parti dűlőnkben a mostani nagy melegek megégették a szőlő egyik oldalát. Emellett a darazsak is megjelentek. Összességében jó termésre számítunk. Annak ellenére, hogy a fagyok és az egyéb károk miatt öt-húsz százalékos kiesés várható. Eddig szépek a kék szőlők is, bízunk benne, hogy ez így marad.