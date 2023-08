Amint arról korábban többször is beszámoltunk, a Flexum Thermal & Spa a Széchenyi-egyetemtől vásárolt hektárnyi területtel bővült. A bontási munkákat is végigkísértük. Arról is írtunk, hogy több száz millió forintos beruházás ez, a terület megvásárlása mellett jelentős pénzbe került maga a bontás, majd a terület rendezése, funkciójának átalakítása.

A fürdő tulajdonosa érdeklődésünkre arról nyilatkozott, hogy a területet füvesítették, beach jellegű, homokos résszel egészült ki, amit a napokban adtak át. A bejáratnál egy lounge jött létre, ahol a vendégek pihenni tudnak, továbbá új szau­navilág is várja a fürdőzőket. Az üzemeltetés során jelentős a rezsi, még úgy is, hogy a termálhőt felhasználják. Most 150 millió forintból napelemeket szereltek fel, amivel az áramfelhasználás 15 százalékát tudják biztosítani. 2023-ban a fejlesztések akár a 400 millió forintot is elérhetik. Tervezik az egyik élménymedence befedését is, valamint egy marokkói pihenő kialakítását.