Simon Róbert Balázs beszéde elején emlékeztetett rá: amikor a győriektől azt kérik, hogy Győr visszafoglalására emlékezzünk, akkor egyértelműen arról kezdünk el beszélni, hogy 1598. március 28-án éjszaka vették ostrom alá, majd foglalták vissza Adolf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós csapatai Győr várát, melyet az oszmánok még a tizenötéves háború elején, 1594-ben kerítettek birtokukba.

Azt viszont már sokkal kevesebben tudják, hogy milyen nagyszerű ünnep köszönt ránk győriekre, augusztus 6-án.

174 évvel ezelőtt, 1849. augusztus 3-án Klapka György honvédtábornok vezetésével a komáromi védsereg kitört a várat ostromló egyesült osztrák és orosz sereg szorításából. A kitörés elsöprő sikert aratott. A magyar csapatok győzelmének eredményeképpen Komárom teljesen felszabadult az ostromzár alól. A császári-királyi hadsereg II. hadteste teljesen széthullott, a honvédsereg ezzel a győzelmével elvágta Haynau utánpótlás vonalát. Az ellenségnek mind anyagi, mind emberi vesztesége hatalmas volt.

Klapka a győzelmes nap után azonnal egy mozgó hadtestet szervezett, melynek feladata Győr megszállása majd lehetőség szerint egy stájerországi és egy dunántúli hadművelet elkezdése volt. A sikeres kitörés után néhány napon belül - augusztus 4-én és 5-én az első honvéd egységek bevonultak Győrbe, majd augusztus 6-án maga Klapka és törzskara visszafoglalta Győrt – idézte fel a történteket a képviselő, aki arról is beszélt, hogyan született a Klapka induló.

Egressy Béni, aki a szuronyos puska helyett karmesteri pálcát kapott és a komáromi Honvéd Zenekar vezetője kinevezést is elfogadta. Ekkor írta meg Győr bevétele előtt tisztelegve, vagy tán honvédjeinket lelkesítve az azóta világhírre szert tett Klapka-indulót, amit hivatalosan augusztus 4-én adták elő először Komáromban. Így azt is valószínűsíthetjük, hogy ezen induló által is buzdítva vonultak be honvéd hőseink Győrbe és tartották meg a várost egészen augusztus 15-ig.