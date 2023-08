– Kemény munkával több sikeres pályázatot nyújtottunk be, melyek segítségével rendkívüli fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk – emelte ki Márkus Erika bezenyei polgármester.

Mint elmondta, 2020-ban orvosi eszköz beszerzését sikerült megpályázniuk. Megújították a bezenyei művelődési ház homlokzatát és ablakait. Beszereztek egy kisbuszt a tanyagondnoki szolgálat működtetésére, mely nagy megelégedésre szolgálja a faluban élőket, elsősorban a paprétieket.

Felújították a hivatal épületének tetejét, majd az egész ingatlant. Több utca is új burkolatot kapott, így a Petőfi és a Dózsa utcák. Közösségszervezőt is tudtak alkalmazni, akinek jelentős szerepe van a horvát nemzetiségi kultúra fel­élesztésében, illetve minden kulturális esemény szervezése értő kezekbe kerülhetett Papréten is. Ezt a feladatot Schmatovich­­né Radics Klaudia szívvel-lélekkel végzi nap nap után.

Bezenyén a sportpálya mellett, a tájház mögötti zöldterületen és Papréten is építettek játszóteret a gyermekeknek. A temetőben térkő burkolatot tetettek le, kialakítottak egy sírkertet, ahol a régi, értékes sírokat helyezték el. Idén szeretnének pályázni a ravatal felújítására. Megszépült a tájház, új fűnyírót és egy Husqvarna traktort vásároltak, utóbbi a zöldterület gondozása mellett a téli hóeltakarítást is segíti. Az óvoda új kerítést kapott szintén pályázati forrásból, mert a régi már elavult és balesetveszélyes volt.

A papréti művelődési ház felújítására a Magyar Falu Programban 15 millió forintot nyertek, amit további 11 millió­val egészített ki a hely önkormányzat. Az épület a közösségi élet egyik fontos színhelye. – Új ablakokat építettünk be, felújítottuk a vízvezetékrendszert és a vizesblokkokat, így korszerűsödött az épület – emelte ki a településvezető. Hozzátette: az önkormányzat kiemelten foglalkozik az itt élők szociális helyzetével, így a támogatásokon túl minden évben pályáznak a szociális tüzelőre, hogy a nehéz helyzetben lévő családokat ezzel is segíteni tudják. Támogatják a gyermekes családok óvoda- és iskolakezdését is.

A napokban adták át hivatalosan a megszépült papréti művelődési házat. A szalagot Mayer Istvánné, Csontos Antalné, Márkus Erika és Pető Péter vágta át. Fotó: Kerekes István

– Épül a várva várt bölcsődénk, melyet jövőre már át is tudunk adni a legkisebbeknek, ezzel is támogatva a munkába visszatérni szándékozó édesanyákat. Az Élhető települések pályázatok és a LEADER pályázatának segítségével meg tudjuk újítani a művelődési ház tetőszerkezetét, vizesblokkjait, akadálymentes mosdót és parkolót tudunk kialakítani, valamint napelem kerül majd az épület tetejére. A sportpálya területén kialakítunk egy fedett közösségi teret, segítve ezzel a közösségi rendezvényeket, iskolai eseményeket. Felújítjuk a Kossuth utcát és a Petőfi utcát a Jókai utcával összekötő útszakaszt. A tájház mögött helyi piac kialakítására nyertünk pályázati forrást, melynek során kialakítunk egy termelői piacteret – összegezte a terveket Márkus Erika, megjegyezve, hogy visszaigényelték a papréti utak tulajdonjogát, így azok fejlesztése is megkezdődhet végre. Papréti telekrészeket is megkaptak az államtól, melyeken építési telkek kialakítását tervezik.

Továbbá a papréti agyaggödör, a halastó is az önkormányzat tulajdonába került, melyek szintén értéknövelő tényezők. Jelenleg a Lajta hor­gász­egyesületnek van halászati joga a tóra, és az egyesület is tartja rendben.