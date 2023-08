„Mennem kell, látod, mennyien vannak, csak jönnek folyamatosan – mondta a nyílt vitorlásnap főszervezője, Barta Egon. „Nem emlékszem, hogy ennyien lettek volna korábban, hivatalosan 218 fő vitorlázott 8 óra alatt ezen a szombaton. Persze mindenki csak képzett és rutinos vitorlázókkal mehetett ki a nyílt vízre. Egy kisebb vihar borzolta csak a kedélyeket és dagasztotta a vitorlákat, sikerült mindenkinek „révbe” érnie, és közben a vihar is le- csendesült. Azok, akik a vihar idején a nyílt vízen voltak, megtapasztalhatták, milyen veszélyes is lehet vihar idején még egy kisebb tó hullámzó felszíne is! Rajtuk kívül még legalább 30 fő vitorlázott folyamatosan az Öreg-tavon, akik nem a nyílt nap résztvevői voltak. A vitorlás nyílt nap jól sikerült mind az időjárás, mind a részt vevő személyi állomány, mind a látogatók szempontjából.”

Csaba Attila (b), a vitorlásegylet elnöke és Barta Egon.

Az Öreg-tavi Vízi Vitorlás Egylet vezetője, Csaba Attila elmondta, 30 éves az egylet, amelynek ő az egyik alapítója. „Sokan megszerették és megtanulták nálunk a vitorlázást, több hajónak sajnos már nincsen helyünk. Egyre inkább elérhető áron lehet vitorlás hajóhoz jutni. Mostanában a kabinos hajókat keresik, ezeknek az ára hat-hétszázezer forint körül mozog, és még lehet rájuk költeni. A vezetésükhöz már jogosítvány megszerzése szükséges. A kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetéséhez vezetői engedély kell. Évente rendezünk nyílt vitorlás napot, úgy látjuk, az emberek érdeklődve – egy kicsit talán irigykedve – nézegetik a gyönyörű vitorlás hajókat.”

Barta Egon főszervező végezetül elmondta: a legfiatalabb utas egy 9 hónapos baba volt, a legidősebb pedig egy 78 éves hölgy. A legtöbben a Tatabánya–Tata–Oroszlány háromszögből jöttek, de érkeztek Győrtől Szegedig, Várpalotától Miskolcig sok településről. Még a Felvidékről is voltak családok, például Pozsony mellől a Horvát család gyermekeikkel. Köszönetet mondott még az Öreg-tó körüli „vitorlázók csapatának”, akiknek a segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg az idei nyílt vitorlásnap.