A legutóbbi nagyobb vihar miatt országszerte kilencszázkét esetben volt szükség a tűzoltók segítségére. A múlt héten Győrben kellett tizenhét elöregedett, balesetveszélyes, nem közterületen álló nyárfát kivágatni, ugyanis sok lakossági bejelentés érkezett, hogy már kis szélnél is ágak töredeznek le a 30–40 méter magas fákról, veszélyeztetve a parkoló autókat és a gyalogosokat.

– Minden városrésznek van egy ügyintézője, emellett két erdészeti szakember járja nap mint nap a területet és én is járom a várost, valamint a lakóktól is kapjuk folyamatosan a bejelentéseket

– válaszolta a Kisalföldnek Pintér Szabolcs, a Győr-Szol zöldterület- és környezetvédelmi koordinációs csoportvezetője.

– Az éghajlatváltozás következtében szinte egyik napról a másikra kiszáradhatnak a fák. A fiatalabbak még a locsolás ellenére is, ezért öntözőzsákok alkalmazásával igyekszünk védekezni. A mostani szeles időjárás is megmutatta, hogy a nagy lombkoronával rendelkező, túlkoros fák veszélyesebbek, esőben, viharban, több terhelést kénytelenek elviselni. Ezért van, hogy több egészséges ág törik le, mint száraz. Veszélyforrás a hirtelen lezúduló csapadék, mert a talaj fellazul, a fák gyökerei hamarabb kifordulhatnak. A városi környezetben amúgy is keresik a helyet gyökereiknek a fák, hiszen az aszfaltozott felület alatt vezetékek, csövek futnak és veszik el a helyet. Sokszor nincs előjele annak, hogy egy fa ki fog fordulni a helyéből, mivel a gond a gyökérzónában, vagy helytelen földfeltöltést követően a föld felszíne alá került részek korhadása miatt következik be – sorolta Pintér Szabolcs.

Eltüntetik a vihar nyomait Győrben, a Bisinger sétányon – a szakemberek folyamatosan tesztelik a fákat, de a szél lesz mindig az úr. Fotó: Nagy Gábor, Kisalföld-archív

A Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatóság kötelékében működő faállomány-fenntartási csoport munkatársai műszeres vizsgálattal is értékelik a fák állapotát a város közterületein.

Évek óta használják a Fakopp elnevezésű berendezést. Általában 6–10 ponton ütnek be akusztikus szondákat a fába, így vizsgálva a törzset – természetesen csak indokolt esetben. Tapasztalt erdőmérnökeik, erdésztechnikusaik szemrevételezéssel meg tudják állapítani, hogy az adott fa egészséges, amennyiben kétség merül fel, csak abban az esetben végzik el a méréseket.

Pintér Szabolcs elmondta még, hogy a lakók gyakran kérik tőlük, hogy egy-egy száraz, veszélyesnek tűnő ágat vágjanak le, de olykor ez sem könnyű feladat, mivel sok esetben csak más egészséges ágak eltávolításával érhető el, és ez a lombos időszakban a fa életébe kerülhet.

– Folyamatosan figyeljük a fákat, de egy vihar kártevését nehéz kivédeni. Évente több száz lakossági bejelentést kapunk, ezeket mind megvizsgáljuk. A kiszáradt fákat természetesen egyből kivágjuk, míg a nem egyértelmű eseteket a városüzemeltetés és külsős cégek szakértői vizsgálják meg – mondta lapunknak Németh Andrea, aki a mosonmagyaróvári önkormányzat városfejlesztési és fenntartási osztályán közterületi fák botolásával, kivágásával és ültetésével foglalkozik. Mint mondta, sajnos 40–50 éve nem odaillő, erdészeti fajokkal ültették tele a város egy részét, ezek pedig túl na- gyok az utcákra, gyakran nem fér el sem a lombkoronájuk, sem a gyökérzetük. Az elmúlt évtizedekben már városba jobban illő fajokat választanak.

A Sopronban lévő közterületi fákat a Sopron Holding tartja karban, a viharokat követően a letört vagy balesetveszélyessé vált ágakat is ők takarítják el. Arról, hogy hol és milyen fa sérült, legtöbbször lakossági bejelentésekből értesülnek.