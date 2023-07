Takács Lajos egy 1968-as Kisalföldből idézett cikket, mely arról szól, hogy elnéptelenedik a község, a fiatalok elköltöznek. Nincs támogatás fejlesztésekre, nincs szórakozási lehetőség, orvosi ellátás sem áll rendelkezésre. Nincs ami otthon tartsa a helybelieket. "Az 1968-as állapotokhoz képest, igaz, hogy a lélekszám alaposan lecsökkent, de az elmúlt években komoly fejlődés indult meg Dénesfán is. A vidékfejlesztés tehát elkezdődött és azt szeretnénk, ha ezek a lehetőségek a továbbiakban is megmaradnának"-hangsúlyozta a polgármester.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, a Magyar Falu Programot felügyelő kormánybiztos beszédében emlékeztetett: a dénesfai polgármester korábban gyakran bírálta a pályázati rendszereket. Bürokratikusnak, hosszan tartónak találta őket, ráadásul arra is felhívta a figyelmet, hogy a pályázatos beruházásokra jellemző a túlárazás. A Magyar Falu Program 2018-as tervezésekor ezeket az érveket is figyelembe vették, és a program pályázatai, feltételei már Takács Lajosnak is "megfeleltek".

- 2019 óta Dénesfa 188 millió forintnyi beruházást hajtott végre a Magyar Falu Program segítségével. Nagyon fontos beruházások ezek, hiszen egy-egy útfelújítás, eszközbeszerzés, infrastrukturális fejlesztés, például a falugondnoki busz cseréje komolyan javítják a faluban élők életminőségét. De a dénesfai kovácsműhely megmentése is kiemelkedő. Mutatja ugyanis, hogy a falvak milyen elképesztő értékekkel bírnak még most is. Meggyőződésem, hogy két dolog tudja kimozdítani a községeket az elmúlt évtizedek rossz örökségéből. Az értékeik, tárgyiak és szellemiek egyaránt, illetve a falusi közösségek. Ha ezeket életben tudjuk tartani és tovább tudjuk adni, akkor a falvaknak lesz jövője-emelte ki Gyopáros Alpár.

Takács Lajos a Kisalföldnek elmondta: az elmúlt hónapokban bővítették a közösségi pavilont, felújították a kovácsműhely tetőzetét, illetve járdát építettek az Ady Endre utcában. Mindezekhez összesen 26 millió forintos támogatást kaptak a Magyar Falu Programban.