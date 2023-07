Voltak, akiknek nem rezzent meg rögtön nyolckor a telefonja, sőt az is megeshet, hogy csak órákkal később kap értesítést a mobiljára a felvételijével kapcsolatban. Ez nem feltétlen azért van, mert nem került be egyetlen szakra sem. Két oka lehet a késedelemnek: ilyenkor a legtöbb telefon-szolgáltató túl van terhelve és emiatt később fut csak be az értesítő vagy szándékosan nem kért a hallgató SMS értesítést.