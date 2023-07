A kormány még tavaly a centenáriumi emlékév alkalmából döntött úgy, hogy egy új parkot adományoz Sopronnak. Farkas Ciprián polgármester számolt be arról, hogy megkezdődött a Hűségpark kialakítása a Kisvárkerületen, s a koncepció megalkotásában ismert soproni polgárok is részt vesznek. Közbeszerzés útján ki is választották a kivitelezőt, amely a Strabag Általános Építő Kft. lesz. A cég nettó 179,4 millió forintért vállalta a Hűségpark kialakítását, amelynek területét már le is zárta.

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatójából kiderül, hogy az 1175 négyzetméteres közterület megújulásával, Hűség-park néven emlékhellyé alakul a Hűségkút és a jelenlegi föld alatti illemhely közötti terület. A kivitelező elsőként elbontja a támfalrendszert és az illemhelyet, amelyet 140 köbméter betonnal töltenek majd fel. Ezt követően új beton támfalat és korlátokat építenek. A köztér építészeti koncepciójának megfelelően új klinkertégla burkolattal, süllyesztett gránitkő szegéllyel és fűrészelt mészkő tömbökből épített ülőpadokkal, valamint ivókúttal látják el a park területét, ahová új kandelábereket, közterületi bútorokat helyeznek el.