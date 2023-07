A vármegyei katasztrófavédelem érdeklődésünkre közölte: a gépjárműfecskendő egy komplex tűzoltóautó, amelyen megtalálhatóak mindazon felszerelések, amelyek szükségesek a tűzoltáshoz (így a tömlő, sugárcső, kézi tűzoltókészülék), a műszaki mentéshez (mint a hidraulikus feszítő-vágó, balta, láncfűrész), illetve magasból vagy mélyből mentéshez (mentőkötél, mászóeszközök, létra).

Ezen felül bizonyos mennyiségű vizet is képes szállítani, valamint megtalálhatóak rajta a habképző anyagok is. A felszerelések mellett természetesen a hat fős raj is elfér rajta. A projektről később részletesen is beszámolnak.