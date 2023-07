MosonmagyaróvárIdén első ízben hirdették meg az „Állatvédelem gyerekeknek” program állatvédelmi pályázatát középiskolák számára. A programhoz csatlakozott a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium is, mely az „Állatbarát Középiskola” cím mellett az „Év Állatvédő Középiskolája kitüntetés országos harmadik helyezését is elnyerte. Az elismeréseket nemrég adták át az Állatorvostudományi Egyetemen, az oklevelet a gimnázium képviseletében Liziczai Márk vette át prof. dr. Sótonyi Péter rektortól.

Természetvédelmi érzékenyítés

– A pályázatban az intézmény különböző állatvédelmi programjaival indult. Mind közül ki- emelkedő a tízéves múltra visszatekintő KLG Goodeid Projekt, amely a kihalt és súlyosan veszélyeztetett magashegyi fogaspontyok fajmegőrzését, továbbá a diákok természetvédelmi érzékenyítését, oktatását végzi. Emellett fontos bázisa munkánknak a szintén lassan évtizedes gyökerekkel rendelkező KLG SuliZOO, iskolánk zoopedagógiai állatgyűjteménye, mely országosan is kiemelkedő – tudtuk meg Liziczai Márk projektvezetőtől.

A diákok lelkesen kapcsolódnak be az állatok napi szintű ellátásába is. A felvételen Szaszák Bence.

A felelős állattartást is tanulják

A fiatal pedagógus hozzátette: „Csak az elmúlt tanév során 65 diák vett részt tevőlegesen az állatgondozásban, ami számos ismeret megszerzése mellett a felelős állattartás, a környezetvédő attitűd kialakulását is elősegíti a tanulókban, mely napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a pedagógiai gyakorlatban is.”

– Természetesen a program keretében több új tevékenységet is megvalósítottunk: kóbor és vadon élő állatok számára itatót, madár- és sünodút, rovarhotelt helyeztünk ki. Csatlakoztunk az Állatvédelmi Kódexhez, állatasszisztált terápián és lovasfoglalkozáson is részt vehettek diákjaink, sőt, a biológiafakultáción tanulók szakvezetéssel járhatták végig a Fővárosi Állat- és Növénykertet – sorolta Márk.

Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora adta át az elismerést Liziczai Márknak, a Kossuth-gimnázium pedagógusának. Fotó: Vinnay Péter

Inspiráló kitüntetés

– Intézményünk számára nagyon motiváló és egyúttal kitüntető érzés a cím megszerzése, tudva azt, hogy a szakmai közösség elismeri eddigi tevékenységünket. A pályázaton való részvétel segítségével keretbe tudtuk foglalni a mintegy 10 éve megkezdett munkánkat, s egyben irányadó segítséget is jelentett, hogy áttekintsük, milyen területekkel foglalkoztunk eddig rész- letesebben s mely téren tu- dunk a továbbiakban fejlődni – hangsúlyozta Veres Mária, a Kossuth-gimnázium intézményvezetője. Hozzátette, hogy a tantestület is támogató a téma kapcsán, amit az elért eredmények még inkább megerősítettek, lehetővé téve ezáltal az állatvédelem megjelenítését, akár különböző tantárgyak keretein belül is.