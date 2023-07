A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége adatai szerint harminc, akár negyven százalékkal is kevesebb vendég fordul meg a Balatonon a mostani szezonban, és ők is inkább hétvégén. Hétköznap kevesebben választják a magyar tengert. Szerencsésnek érzem magam, május eleje óta szinte kéthetente lejutok csodás tavunkhoz, horgászni, pihenni. Az emberek most már megjelentek a strandokon, de június közepéig valóban mintha szellemvárosban sétált volna az ember a déli parton.

A fent említett adatokat kicsit erősnek érzem, de biztos vagyok benne, hogy van valóságalapja. Sokan az elszabadult árakat teszik a fő tényezők közé, múlt héten például szinte minden portálon arról lehetett olvasni, hogy a Balaton Soundon, Európa egyik legnagyobb szabadtéri elektronikus zenei fesztiválján micsoda számok kerültek fel azokra a bizonyos ártáblákra. Fél literes ásványvíz ezer forint, a sör már kettő, aki pedig egy finom hamburgert akart enni sült krumplival, annak körülbelül tízezer-ötszáz forintot kellett fizetnie. A szabadstrandokon azért nem ennyire ijesztő a helyzet, de meglepődhetünk az árakon. Aki ebédelni szeretne, ötezer forint alatt nemigen ússza meg. Jó néhány olyan étterem van, ahol az étlapon szereplő tételek megfizethetetlenek.

Ám visszatért a régi, megszokott megoldás: sokan hűtőtáskájukkal a kezükben érkeznek meg a plázsra. Előre szalvétába csomagolt szendvicsek, sör, üdítő. Olyan édesanyával is találkoztam, aki otthon sütötte meg a palacsintát, és hogy az élményt biztosítsa a gyermekeknek, hűtőtáskában hozta le a túrós-málnás töltelékes csemegét a strandra. Találékony a magyar, de észrevehető, hogy sokan kétszer is meggondolják, beállnak-e a büfék pultjai elé.