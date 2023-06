Az európai kampánynappal kapcsolatban Rázó László, a GYSEV Zrt. szóvivője elmondta, a vasúti útátjárók veszélyes helyszínek, hiszen nem csak vasúti járművek forgalmára lehet számítani, de közlekednek ott autósok, egyéb járművek, illetve gyalogosok és kerékpárosok is. - Az átjárókban történnek sajnos balesetek, bár 2023-as év ilyen szempontból kedvező, ugyanis ez idáig nem történt ilyesfajta baleset a GYSEV Zrt. területén. Reméljük nem is lesz hosszú ideig - számolt be Rázó László.

Hozzátette, az elmúlt 10 év statisztikái azt mutatják, hogy szinte az összes vasúti átjárónál történt balesetnél a közúton közlekedők nem tartják be a KRESZ szabályokat és nem megfelelő figyelemmel közelítik meg a vasúti átjárókat. Így előfordul, hogy tilos jelzés ellenére behajtanak.

- Amennyiben megtörténik a baleset, akkor nagyon nagy szerencsének kell lennie ahhoz, hogy ne történjen súlyos tragédia. Az elmúlt években történtek olyan esetek, melyek komoly sérülésekkel, tragédiával végződtek. Nem beszélve arról, hogy ilyenkor megáll a vonatforgalom, illetve hatalmas károk keletkeznek - hangsúlyozta a vasúttársaság szóvivője, aki a jelzőberendezések fényjelzéseire is felhívta a figyelmet. - Azt tudni kell, hogy habár Magyarországot és Ausztriát csak pár kilométer választja el mégis teljesen más jelzéssel működnek a fénysorompók. Ausztriában akkor szabad az átjárás a vasúti átjárón, ha nem mutat semmilyen jelzést, ha pedig tilos jelzésre hívja fel a figyelmet, akkor folyamatosan ég a piros lámpa. Magyarországon ezzel szemben, ha nem mutat semmit a jelzőberendezés akkor az üzemzavart jelez. Hazánkban a tilos jelzésnél felváltva villan fel két piros lámpa.

A nemzetközi útátjáró biztonsági napon Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy, a Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója felhívta a figyelmet, a vasúti átjárókat biztosító berendezések meghibásodása esetén minden esetben kötelező megállni. - Elsődleges szempont a vagyon és a személy biztonság. Csak akkor szabad az átjárókon áthaladni, ha meggyőződnek arról, hogy vasúti szerelvény nem közlekedik, valamint a közlekedők abban is biztosak, hogy át tudnak haladni. Ez a közlekedésben mindenkire egyaránt érvényes - részletezte Babella-Lukács Katalin.