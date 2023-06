– Derült égből villámcsapásként érte a települést, amikor 2019 végén bezárt a helyi közért. Az üzemeltetőnek ugyan voltak próbálkozásai, hogy fenntartsa, de munkaerő hiányában meg kellett hoznia ezt a döntést – emlékezett vissza Németh Albert, Csáfordjánosfa polgármestere. Hozzátette, mozgóárusok segítségével megpróbálták áthidalni a településen a bevásárlás hiányát, de szükség mutatkozott arra, hogy a lakosság helyben meg tudja vásárolni a friss pékárut és miegymást.

A közel 40 négyzetméteres bolt, melyhez két raktár is kapcsolódik, a Magyar Falu Program támogatásával nyílt újra, ehhez mintegy 66 millió forintos forrást kapott a település.

Az ünnepélyes átadót szombaton tartották meg, amelyre sokan ellátogattak, s azon Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő is részt vett. Az átadóünnepség után, hétfőn nyitott meg hivatalosan a bolt, s már az első napon sokan jöttek vásárolni. Volt, aki egyúttal megvett minden szükséges dolgot a háztartásba, de olyan is, aki kíváncsiskodva lépett be az üzlettérbe és egy csokival, üdítővel vagy sörrel a kezében távozott. – Minden megtalálható itt, amire egy falusi boltban szükség van, a felvágottaktól kezdve az édességen át a tisztálkodási szerekig. Már a nyitás napján nagy népszerűségnek örvendett a helyben sütött pékáru – részletezte a polgármester.

Kovácsné Horváth Noémi örült a bolt megnyitásának. Fotó: Máthé Daniella

– Több mint 10 évvel ezelőtt bezárt a kocsma is. Így minden formában megszűnt a közösségi színtér Csáfordjánosfán. A bolt bezárása még nagyobb csapás volt, hiszen azzal ténylegesen megszűnt minden lehetőség – osztotta meg gondolatait a sokoldalú Kovácsné Horváth Noémi, aki önkormányzati képviselő, házigondozó és a helyi szociális otthonban ápoló.

– Azt gondolom, hogy ha helyben be tudunk vásárolni, az felbecsülhetetlen.

Házigondozóként pedig azt tudom mondani, hogy az időseknek is nagy segítség, hiszen ha csak egyvalami kell, azt is meg tudjuk oldani. Már jeleztem is a gondozottjaimnak, hogy ha szükségük van valamire, akkor szóljanak, és akár a falugondok segítségével, de be tudunk vásárolni.

Végezetül Németh Albert elmondta, a bolt előtt egy pihenőhelyet is kialakítottak, ahol a csáfordjánosfaiak összegyűlhetnek megvitatni a mindennapi történéseket. A bolt hétköznapokon 7 órától 16-ig lesz nyitva, illetve szombaton 7 és 12 óra között. – A kezdeti időszakban felmérjük a vásárlói szokásokat, tehát ez még a későbbiekben változhat.