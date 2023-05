A Fertő-táj kistelepüléseinek turisztikai jelenét és jövőjét vitatták meg helyi és országos szakemberek segítségével a fertőrákosi polgármesteri hivatalban megtartott fórumon. A rendezvény moderátora Földes Tamás, a Hellofertőrákos Turisztikai Egyesület egyik alapítója volt. Mint mondta, azért jöttek össze az érintett vállalkozások, településvezetők és szakemberek, hogy közösen gondolkozzanak azon, miként lehetne a Covid-járványt és a gazdasági válságot követően felfutó pályára állítani a térség turizmusát. A cél, hogy minőségi szállás és programkínálattal minél hosszabb ideig itt tartsák a vendégeket.

Először Palkovits János, fertőrákosi, Bognár Zoltán fertődi, Kóbor Attila fertőszéplaki és Szigethi István hegykői polgármesterek mutatták be településeiket és vázolták turizmussal kapcsolatos elképzeléseiket. Mint mondták, egymásra vannak utalva a településeik. Ezért is kell összefogni és egész évre kiterjedő összehangolt programkínálatot kidolgozni.

Palkovits János hangsúlyozta, a szálláshelyek üzemeltetőinek a környező települések programjait is ajánlani kell, hogy a kerékpáros turisták csillagtúra szerűen bejárhassák a vidéket. Bognár Zoltán arról beszélt, hogy a történelmi múlthoz és komolyzenei rendezvényekhez köthető fertődi vendégéjszakák száma egytizede a hegykőinek, ahová a termálfürdő miatt mennek a turisták. Ezért fejlesztik az ifjúsági tábort, elkészült a kalandbirodalom, ahová a családos és kerékpáros turistákat egyaránt várják. Kóbor Attila örömét fejezte ki, hogy a Fertő parti települések odafigyelnek egymásra. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy turizmust fejleszteni turisztikai szakember nélkül nem lehet. Szigethi István a hegykői siker titkát a termálfürdő mellett az ott élők szorgalmának, leleményességének tulajdonította. Hangsúlyozta, hogy új programokra, attrakciókra van szükség. Nem kell nagy dolgokra gondolni, Hegykő is apró lépésekkel jutott el idáig. - Összefogni és kézről kézre adni a vendéget! Ez a megoldás - mondta.

A kerekasztal beszélgetést szakmai előadások követték. Elsőként Pakainé dr. Kovács Judit, az Effix Marketing értékesítési vezetője vázolta a turisztikai marketing lehetséges irányait. Tislér Diána az ökoturizmus, Keller Csilla a vidékfejlesztés lehetőségeiről tartott prezentációt. A Borturizmus jelenéről és jövőjéről az 50 legjobb magyar borász közé választott helyi borászokkal, Luka Enikővel és Horváth József Ráspival zajlott kerekasztal beszélgetés. A Fertő-táj turisztikai vállalkozásainak a helyzete is napirendre került, amiről vezetőik, képviselőik számoltak be. Dr. Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, a Szigetköz Natúrpark elnöke a szigetközi ökoturizmus jó gyakorlatait mutatta be. Felszólalt Barcza Attila országgyűlési képviselő, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ részéről Baráth Gergely, valamint Némethné Luka Éva, a Hellofertőrákos Turisztikai Egyesület elnöke. A Burgenland Turizmus részéről Bettina Zentgraf és Mag. Patrik Hierner a tartomány 2023-ra vonatkozó stratégiáját vázolta.