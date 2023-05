A közelség és a nyitottság

Körül-belül száz bencés diákot kísért tanárokkal a Pápával való találkozásra Németh Miksa testvér a szent Mór perjelségből nem csak a vasárnapi misére, de az előző napi sportarénás rendezvényre, a Forráspontra is.

– Nagy élmény volt mindenkinek bár még friss, jó lesz újra elolvasni Ferenc pápa beszédeit. De a példájával megmutatta közelséget és a nyitottságot. Elénk is élte és tanácsolta is. A szentmisén is mondta, hogy legyünk olyan ajtó amely tárva van mindenki előtt. A diákoknak is sokat jelent hogy a Szentatya a mindennapi életben is használható dolgokat is mondott nekik. A parlament egyik oldalánál álltunk, tegnap a sportcsarnokban jobban láttuk, de így is élmény volt a sok-sok ember között, akikkel megélhettük, hogy az egyház egy igazi közösség.