Érdemes felidézni: a tavalyi évben története legnagyobb sikerét elérve, közel hibátlan versenyzéssel nyerte meg a Shell-Eco Marathon városi kisautó kategóriáját a SZEnergy Team. Előttük senki nem volt képes arra, hogy 284 km/kWh energiahatékonyságot produkáljon. A Széchenyi István Egyetem csapata hosszú évek munkájával jutott el a csúcsra, hiszen a napelemes osztály megszűnése után, 2013 óta versenyeznek városi kisautó (urban concept) kategóriában. Sok-sok apró javítás, optimalizálás, tesztelés, azaz rengeteg munka gyümölcse érett be egy évvel ezelőtt.

A tavalyi világrekord alapján a SZEnergy Team a világ egyik legjobb csapata. Ez természetesen azt is jelenti, hogy idén saját magunkkal is versenyzünk, és a legnagyobb kihívás, hogy önmagunkat le tudjuk-e győzni

– hangsúlyozta az új autó bemutatóján dr. Szauter Ferenc, az egyetem Járműipari Kutatóközpontjának vezetője, egykori alapító tag, aki hozzátette: a bravúros szereplés nyomán várhatóan a teljes mezőny megpróbál majd felnőni a felállított referenciához, emiatt kiélezett küzdelemre kell számítani.

Szauter Ferenc szerint a SZEnergy Team a legjobb bizonyíték arra, hogy a hallgatók közötti versenyzés a legjobb oktatási forma. Fotó: Májer Csaba József - SZE

„Idén két versenyen veszünk részt, amelyeket egymást követően, sőt részben párhuzamosan rendeznek meg Nogaróban, Franciaországban. Május 19-től 22-ig az önvezető (autonóm) kategóriában szerepel majd a csapat, majd 20-tól már a hagyományos energiahatékonysági futamokban is pályára áll az autó. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy fel kell készítenünk az járművet és a csapatot az önvezető és a pilótás versenyzésre egyaránt” – hangsúlyozta Krecz Dávid, a SZEnergy Team csapatvezetője.

Az új tengelykapcsoló a jövőben lehetőséget ad majd arra, hogy amikor a kocsi hajtás nélkül, szabadon gurul, bizonyos hajtáselemeket leválasszunk a hajtásláncról – fogalmazott Krecz Dávid csapatvezető. Fotó: Májer Csaba József - SZE

Az önvezető és hagyományos kategóriák közötti gyors váltás szükségessége egy moduláris hajtáslánc alkalmazásához vezetett, ami azt jelenti, hogy a hajtáslánc kompakt egységben kezelhető: mindössze öt perc szükséges a csapatnak, hogy cserélje a néhány csavarral fogatott hajtásláncot a járműben. Szintén újdonság, hogy a csapat saját tervezésű, könnyedebb elasztomer lengéscsillapítóra cserélte a korábbi, kereskedelmi forgalomban is kapható rugós tagot, ami jelentős tömegcsökkentést jelent az autó számára. Mivel az eszközből négyet is rejt az autó, így a spórolást is néggyel kell szorozni.

A rollout eseménynek a Menedzsment Campus adott otthont. Fotó: Májer Csaba József - SZE

„Idén frissítettük a gumiabroncsainkat is. Ennek oka, hogy a korábbi gumi futófelületén nem volt bordázás, így a bírák nem ítélték elég biztonságnak esős idő esetén. A mostani gumikat ilyen kritika nem érheti. A szabályok makulátlan betartása érdekében az ablaktörlőnket is kicseréltük, saját lapátot alkalmazunk, valamint az ötpontos biztonsági övet is átalakítottuk” – tette hozzá a csapatvezető.

Az elektronikai részleg fejlesztéseit Kecskeméti István részlegvezető mutatta be, aki figyelmeztetett: bár örömteli, hogy a fogyasztás egy watt alá került, ezért azonban keményen meg kell dolgozni idén is. „Évek óta foglalkozunk menetciklus-optimalizálással. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk szimulálni a pályaviszonyokat és az autó menettulajdonságait is, így számítógépen meg tudjuk tervezni, milyen lenne a tökéletes kör a pályán. Ez alapján mindig a legjobb energiamérleget tudjuk elérni. A program ugyanis szól, a pálya adott részén gyorsítani vagy lassítani kell-e, hogy a legjobb eredményt érjük el. Korábban ez a kezelőfelület egy műszerfalba szerelt tableten futott, idén ezt a kormányba integrált kis LED-kijelző váltja fel, ami nemcsak praktikusabb, hanem kevesebbet is fogyaszt” – részletezte az új megoldás előnyeit.

A képen látható a kormányba épített kijelző, amely a telemetriai adatokat mutatja majd a pilótának. Fotó: Májer Csaba József - SZE

Az elektronikai részleg számára nagy kihívást jelentett az autonóm hardverplatform újragondolása is. Ez az egység felelős az összes önvezető funkció működtetéséért (a szenzorokat is beleértve), hiszen minden ehhez tartozó vezérlő és számítási elem egyetlen lapon kapott helyett. A megoldás előnye, hogy könnyedén eltávolítható az autóból, így a hagyományos versenyszámok esetén sem a felesleges súllyal, sem a fogyasztással nem kell számolni.

Az önvezető funkciók kapcsán Unger Miklós, a SZEnergy Team autonóm részlegének vezetője árult el részleteket. Emlékeztetett, a csapat tavaly az előkelő 2. helyezést érte el az önvezető versenyszámban. Idén itt is a győzelem a cél, ám ezt két okból is nehéz lesz elérni: egyrészt tavalyhoz képest jelentősen szélesebb és erősebb mezőnyben kellene az élre állni, másrészt a szervezők módosítottak a verseny lebonyolításán, amely különálló feladatok (akadálykerülés, parkolás, szlalomozás) helyett egyetlen komplex, több részből álló feladatból fog állni. Ha elindult a rendszer, onnantól nincs beavatkozási lehetősége a csapatoknak a pálya végéig. Ez jóval bonyolultabb műveletet jelent, ami óriási kihívás mindenkinek.

Unger Miklós rámutatott: ha a feladatok megoldása után holtverseny alakulna ki a járművek között, a végső helyezést a csapatok prezentációja fogja eldönteni.

