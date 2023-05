Katonai tiszteletadással, koszorúzással emlékeztek Tatán is a Várkanyarban lévő II. világháborús emlékműnél csütörtökön délelőtt. A hősök napi megemlékezésen részt vett és beszédet mondott Rigó Balázs történész, Tata alpolgármestere. A megemlékező beszédet követően Szabó Előd, a Tatai Református Gyülekezet vezető lelkésze mondott áldást és imát a hősök emlékére.

A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják.

A hősök napja alkalmával Rigó Balázs beszédében fel- idézte annak az emlékkőnek a történetét, amely Budapesten, a Hősök terén hirdeti azt, amiről most megemlékeznek Tatán is. A felirata csupán annyi, „Az ezeréves határokért”. A nagy méretű alkotás a hősiességnek állított emlékművet és tömegsírt is szimbolizál. Célja az volt, hogy az ismeretlen helyen nyugvó katonákra, hősökre is emlékeztessen.

A megemlékezés végén koszorúkat helyezett el Tata városának nevében Rigó Balázs alpolgármester, Balogh László tizedes a 7. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda részéről, a Honvéd Bajtársi Klub részéről Sárközi József nyá. ezredes, klubelnök, Sümeg Ferencné elnökségi tag és a Tatai Református Gimnázium igazgatója, Illés Dániel.