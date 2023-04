Idén csapadékos a tavasz, az első szúnyoggyérítések Győr-Moson-Sopronban is befejeződtek. Minden évben nagy kérdés, hogy elárasztják-e vízzel a Szigetközt. Az ottani falvak lakóinak egy része attól tart, ha igen, az a szúnyogoknak kedvez. Az biztos, hogy a Szigetközi Üzemelési Bizottság idén áldását adta az elárasztásra. Tavaly az aszály miatt elmaradt.

Az ülésen jelen lévő három polgármester (Dunaszeg, Du­nakiliti és Ásványráró első embere) nemmel szavazott erre, kifejtve, hogy ugyan tisztában vannak vele, a természetnek szükséges a víz minden évi ideiglenes utánpótlása, ám a szigetköziek rettegnek a szúnyoginváziótól.

Nem ellenezte a Szigetköz kéthetes elárasztását a Szigetközi Üzemelési Bizottság. Mint dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark vezetője, a bizottság tagja lapunknak elmondta, mindennek a feltétele, hogy a dévényi küszöbnél elég víz kerüljön át, illetve hőmérséklete 10 fok legyen legalább. Ez a szavazás napján még nem volt elegendő, (9,1 fokos volt), de a hétvégi melegedés után elérte ezt.

Szigetköz – az apró szúnyogok kedvező széllel tíz kilométernél is messzebb elvitorlázhatnak. Fotó: Rákóczy Ádám

Keltetőként működnek a tocsogók

– Az elárasztással a korábban évente menetrendszerűen bekövetkező zöldárt igyekszünk pótolni azóta, hogy a Duna elterelése miatt a Szigetköz egy mesterséges rendszer lett – nyilatkozta dr. Pető Péter.

– A kéthetes pluszvízmennyiség kell a fáknak, a növényzetnek, a halaknak, feltölti a talajvizet a folyókon messze túl is. Hasznosságát senki nem vitatja, és most elegendő víz van hozzá a Dunában. A törvény szerint április 1. és május 31. között lehet végrehajtani. Ha most megtörténne, az elárasztott területeken visszamaradó kis tocsogók vizének hőmérséklete elég alacsony lenne ahhoz, hogy ne kelljen szúnyoginváziótól tartani a későbbiekben, hiszen a lárvák kikeléséhez a meleg is kell.

Emlékezhetünk, hogy 2019 júniusában nemcsak a szigetközi településeken, de Győr egyes városrészeiben is napokig nem lehetett kimenni a kertbe a szúnyogok miatt. Akkor az éppen érkező zöldár mellé jött az elárasztás, ezt tetézte a hirtelen berobbanó nyári forróság, ebből lett a baj.

Még nincs időpontja

A bizottság ülésén a vízügy, a nemzeti park, a horgászok képviselői elfogadták a Szigetköz Natúrpark ötletét, hogy kezdeményezzék a vízügynél: mi­­után minden félnek megfelelő, jövőre az árasztáshoz kellő 10 fokot 8-ra csökkentsék, így még kisebb lesz a szúnyoginvázió veszélye. A tapasztalat évek óta az, hogy május 10–15-től május 20–25-ig érkezik egy nyári hőhullám: az lenne a jó, ha addigra az árasztásból visszamaradó víz minimális lenne. Pető Péter hozzátette, hogy idén a földi kémiai gyérítés mellett kezdődik majd a biológiai is, de az is egyértelmű, hogy a Szigetközben a környezeti adottságok miatt soha nem lehet a szúnyogok számát nullára csökkenteni.

Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője lapunkkal azt közölte: az elárasztásnak még nincs pontos időpontja. A víz hőmérséklete ugyan már elérte a 10 fokot, de most a hozam nem elégséges, egyelőre várni kell. Tavaly az aszályos időjárás miatt elmaradt az elárasztás.

Tartanak a vérszívóktól

Az elárasztásra Ásványráró polgármestere, Popp Rita nemmel szavazott.

– Összetett a kérdés: egyfelől a természet pártján állunk, és tisztában vagyunk azzal, az elárasztás kell a környezetnek, másfelől viszont településvezetőként képviselnem kell azon ásványráróiakat is, akik félnek attól, egy újabb adag víz sokkal növeli meg a szúnyogok számát. A régóta a Szigetközben élők általában jobban elfogadják a szúnyogok jelenlétét, az újonnan beköltözőknek szokatlan. Fontos a felvilágosítás, és azzal is tisztában kell lennie minden itt élőnek, egy esetleges májusi zöldár után elárasztás nélkül is millió lárva kelhet ki, miközben tudjuk, hogy a vegyszeres irtás nem csak a szúnyogokat pusztítja – tette hozzá Popp Rita, a szigetközi Ásványráró polgármestere.