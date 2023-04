Jelenleg a régióban élők nem jutnak 15 percen belül a legmagasabb kompetenciát jelentő mentőhelikopteres mentéshez. Ezért az egyesület szakmai partnerével, a TrustAir Aviation Kft.-vel részben hiánypótló, részben előremutató légimentési szolgáltatást szeretne indítani Északnyugat-Magyarországon. A mentőhelikopteres szolgáltatás indulásához és finanszírozásához azonban társadalmi összefogás szükséges. Ehhez kérte dr. Túri Péter, az egyesület elnöke a közgyűlés tagjainak a támogatását.

– Egyenlőre egy három hónapos pilot program finanszírozását kellene megoldani, ami megmutathatná, hogy működik a rendszer az állami légimentés kiegészítéseként. Ennek az az oka, hogy a pápai légibázis elindulására még várni kell. A sármelléki bázis hamarosan Marcaliba kerül, még több lesz a hosszabb idő alatt elérhető terület. Ezért gondoljuk, hogy addig is, amíg az állami légimentés el tud indulni, próbáljunk megoldást keresni arra, hogy a súlyosabb balesetek esetében is gyorsan tudjanak szolgáltatást nyújtani a légimentők – indokolta a támogatást Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója beszámolt az elmúlt évről és munkájáról. 2022-ben a vármegyében 3449 tűzoltói esemény történt, amely jelentős, közel 12 százalékos növekedést jelent az előző évi adatokhoz képest. 840 tűzesethez riasztották a lánglovagokat és 1747 műszaki mentésben vettek részt. Ez utóbbi 22 százaléka a viharoknak köszönhető. Sajnos 13, szándékosan megtévesztő jelzést, 849 esetben pedig téves riasztást kaptak.

A vármegyében négy hivatásos, két főfoglalkozású és tizenhárom alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság működik. A biztonságot növeli, hogy Győrszemere, Tét, Fertőszentmiklós, Nagycenk, Hegykő, Kunsziget, Ásványráró és Koroncó községek önkéntes tűzoltó egyesületei is önállóan beavatkozó egyesületként működnek. A vármegyében 74 önkéntes tűzoltó egyesületnek volt együttműködési megállapodása a hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal, egységeik 811 alkalommal vonultak eseményhez.

A költségvetés zárszámadása is megtörtént. Két milliárd forintos maradványa volt a vármegye önkormányzatának, amiből több mint háromszáz millió forint szabad maradvány. – Ilyen jól még nem sikerült eddig gazdálkodni. Nagyon sok projektet tudunk megvalósítani, vannak saját beruházásaink is és természetesen a továbbiakban is menedzseljük az önkormányzati pályázatokat – összegezte az elnök.