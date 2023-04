Az Agrárminisztérium által indított Településfásítási Program keretében harminc amerikai hársfát nyert a markotabödögei önkormányzat. A facsemeték a falu több pontján kerültek a földbe a helyi segítők és az önkormányzati dolgozók közreműködésével.

– Ültettünk többek között a temetőkbe, a faluközpontba, a Honfoglalási emlékmű melletti területre – sorolta Horváth Sándor polgármester, aki a Magyar Közút által tervezett útfejlesztésre is kitért.

– Tavaly volt a terepbejárás. A Kóny–Markotabödöge szakasz már elkészült, amire nagyon ráfért és aminek nagyon örülünk, megvan a Cakóházáig terjedő útjavítás is, várjuk ennek a bősárkányi irányú folytatását, illetve a falun belüli felújításokat. Ilyen lesz például a bödögei buszmegálló áthelyezése, itt rendszeresen áll a víz esőzések alkalmával, tehát a vízelvezetés is megoldott lesz, de a markotai buszmegálló is érintett – jegyezte meg.

Markotabödöge is részt vesz az ingyenes lakossági LED-csereprogramban, melyre április 30-ig lehet még regisztrálni a www.ledcsere.hu oldalon.

Huszonegymillió forintot nyertek tavaly a volt iskola, jelenleg nyugdíjasklub épületének felújítására, ahol közösségi teret alakítanak ki.

Markotabödöge is részt vesz az ingyenes lakossági LED-csere­programban. Még lehet jelentkezni.A polgármester egy jó hírre is kitért. – 2020 óta majdnem 50 emberrel gyarapodott a lakosságszám, ami az idei év elejére 531 lett. Tizenhét óvodásunk van, és ez a szám is csak egyre emelkedik. A használt ingatlanokba – melyekben egy-egy idős élt – családok érkeznek, ez is magyarázza a lakosságszám több mint tízszázalékos emelkedését. A visszajelzések alapján a falu nyugalma és rendezettsége vonzza az idetelepülőket.