A Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciája a Széchenyi István Egyetem egyik legrégebbi és egyben legnívósabb szakmai hallgatói rendezvénye, amely idén már több mint tizenöt éves múltra tekint vissza. A részt vevő intézmények köre a teljes Kárpát-medencét lefedi: a neves hazai egyetemek mellett Nyitráról, Kolozsvárról és Szabadkáról is érkeznek hallgatók Győrbe, hogy megmérettessék magukat az ország egyik legnagyobb hallgatói mérnökversenyén.

Az esemény koncepciója a kezdetekhez képest alig változott: a különböző intézményekből érkező hallgatók feladata, hogy vegyes csapatokat alkotva megoldjanak egy vállalati partner által kínált valós ipari feladatot. Lényegében egy nagyon gyors lefutású (mindössze három napig tartó) projektet kell megoldaniuk a probléma elemzésétől a megoldás prezentálásáig. A hallgatókat csapatvezetők és céges mentorok segítik a munkában.

A rendezvény számos lehetőséget kínál a résztvevők számára. Az intenzív gyakorlati képzésként is felfogható mérnöki feladatverseny mellett a hallgatók megismerkedhetnek a régió vezető járműiparhoz kötődő vállalataival, értékes kapcsolatokat alakíthatnak ki az ott dolgozó kollégákkal. Nem ritka, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók állásajánlatokkal is gazdagabbak lesznek a konferencia végére. Emellett egy ilyen országos seregszemle kiváló alkalom a mérnökhallgatók közötti kötelékek megszilárdítására is: a szabadidős programok és a közös munka valódi közösséggé kovácsolja a résztvevőket.

A csapatok prezentációit a Széchenyi István Egyetem oktatóiból álló szakértői zsűri értékeli. Fotó: Horváth Márton/SZE

Idán nyolc vállalat csatlakozott szponzorként az eseményhez, melyre 88 hallgatót várnak kilenc egyetemről. A bemelegítő vasárnapi napot követően március 27-én, hétfőn kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, ahol a meghívott vállalatok képviselői ismertetik a feladatokat a csapatokkal, majd megkezdődik a munka. A konferencia végül szerdán, a prezentációk utáni záróeseménnyel fejeződik be.

„A Gépészeti Szakterületek Nemzetközi Hallgatói Konferenciájának gondolata még 2006-ban vetődött fel, végül 2007-ben szerveztük meg először. Azóta több mint ezer hallgató vett részt a rendezvényen az elmúlt több mint tizenöt év során” – árulta el érdeklődésünkre dr. Pup Dániel, a rendezvény alapítója, aki jelenleg a Széchenyi-egyetem Járműipari Kutatóközpontjának szakmai koordinátora.

„A konferencián olyan problémákkal találkoznak a hallgatók, amelyeket későbbi munkájuk során rendszeresen meg kell majd oldaniuk. Partnereink a valós életben felmerült gyártási, tervezési és egyéb feladatokkal készülnek, amelyekkel a hallgatók az iskolapadban nem találkoznak. Éppen ezért jelentős szakmai fejlődésben lehet részük az itt töltött rövid idő alatt” – fogalmazott dr. Pup Dániel.