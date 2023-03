- Egy intézmény életében különösen hosszú idő 150 év. Évekkel ezelőtt nem így nézett ki az idős otthon épülete, ami az elmúlt években fejlesztéseken és bővítésen is átesett. Mai napig fontos törekvés, hogy jobb, színvonalasabb ellátást kapjanak az itt lakók. Az intézmény másik jelentős oldalát az emberi lét jelenti, a szeretet, az elfogadás és a gondoskodás, ahogyan a dolgozók végzik minden nap a feladatukat - hangsúlyozta Farkas Ciprián. Hozzátette, napjainkban közel 160 lakója és 90 dolgozója van az intézménynek, ahol összes öt részlegen folyik a szociális ellátó munka.

Joós Bernadett a rendezvénysorozattal kapcsolatban elmondta, szeretnék bevonni a soproniakat és a helyi iskolákat is. - Rengeteg ötletelés és munka áll a rendezvénysorozat mögött, ami még szervezés alatt áll. Szerettünk volna egy kiállítást, ami a közösségünké mégis visszaadja az épület történelmét és kulturális mondanivalóját, de elhatároztuk azt is, hogy az épületben rejlő művészeti titkokat életre keltjük. A legfelső szinti kápolna mennyezete, amit Stornó Ferenc freskói díszítenek ihlette a jubileumi logónkat, illetve a kiállítást, aminek a jövőben is nagy szerepe lesz - részletezte az intézmény megbízott igazgatja.