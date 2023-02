Folytatni szeretném a településfejlesztést, tudomásom szerint a csapadékvíz elvezetésére, kamerarendszer kiépítésére nyertünk pályázatot, így annak elkezdése most prioritás, valamint az egyik önkormányzati épület energetikai korszerűsítésére is kaptunk támogatást, tehát azt is mielőbb el kell kezdenünk. A falu érdekeit szem előtt tartva a képviselőkkel közösen keressük a további teendőket a fejlődés felé. Mindezeken túl szeretném a falu lakosságát is kicsit összekovácsolni, közösséget építeni